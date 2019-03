NBA – Kevin Durant devastante contro i Grizzlies | 12 13 dal campo | miglior partita della

NBA – Ucciso a colpi di pistola Clifford Dixon : era il ‘fratello adottivo’ di Kevin Durant : La polizia di Chamblee ha reso nota la morte di Clifford Dixon: il ‘fratello adottivo’ di Kevin Durant freddato a colpi di arma da fuoco Atroce notizia appresa nelle ultime ore da Kevin Durant: la polizia di Chamblee ha confermato la morte di Clifford Dixon suo ‘fratello adottivo’ e grandissimo amico. Il suo cadavere è stato trovato nel parcheggio della Sl Lounge sulla Buford Highwayy, poco dopo l’una di ...

NBA – Kevin Durant e i suoi problemi… social : “usavo account fake per evitare i media - volevo essere più libero” : Kevin Durant ritorna sulla vicenda dei suoi account social fake: la stella degli Warriors ammette di averli usati per evitare la pressione dei media ed esprimersi in libertà Kevin Durant ha sempre avuto un rapporto particolare con i social. Il cestista dei Golden State Warriors è stato beccato a twittare con alcuni account fake in passato, essendosi ‘tradito’ nel rispondere ad un fan con il suo profilo reale, ma parlando in ...

NBA – Clamoroso retroscena Cavs : dopo il titolo 2016 provato l’assalto a Kevin Durant! : L’ex gm dei Cavs, David Griffin, ha svelato un Clamoroso retroscena di mercato risalente al 2016: i Cleveland Cavaliers sono stati vicini alla firma di Kevin Durant “Non credo ci siano sogni troppo grandi nella NBA”, con queste parole, David Griffin, ex gm dei Cleveland Cavaliers, ha svelato un Clamoroso retroscena di mercato. Correva l’anno 2016 e i Cavs si erano appena laureati campioni NBA battendo i Golden State Warriors nella ...

NBA – Kevin Durant non si lascia ingannare : “Celtics talentuosi - saranno pronti per i Playoff” : Kevin Durant non si lascia ingannare dal momento non facile attraversato dai Boston Celtics: la stella degli Warriors crede nel miglioramento della franchigia dei Massachusetts in ottica Playoff La stagione dei Boston Celtics non è andata secondo, almeno fin qui, secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª nella Estern Conference con un record di 38-26, certamente al di sotto delle aspettative pre-stagionali. Ad ...

NBA – Joel Embiid non ha dubbi : “Kevin Durant è il miglior giocatore della lega” : Parole al miele di Joel Embiid nei confronti di Kevin Durant: secondo il centro camerunense, la stella dei Golden State Warriors sarebbe il miglior giocatore della lega “Per me Kevin Durant è il miglior giocatore della lega”, firmato Joel Embiid. Il centro dei Sixers non ha nascosto i suoi apprezzamenti per la stella dei Golden State Warriors, dichiarati ai microfoni di Nick Friedell di ESPN prima della sfida tra Warriors e Sixers. Il big ...

NBA – Golden State Warriors : se Kevin Durant dà l’addio si punta forte su Antetokounmpo : In caso di addio di Kevin Durant, i Golden State Warriors sono molto interessati a Giannis Antetokounmpo Durante l’All-Star Game NBA di Charlotte, i fan dell’NBA si sono accorti di un certo feeling tra Steph Curry e Giannis Antetokounmpo. Il cestista greco ha scelto il playmaker degli Warriors come primo membro del suo team e i due si sono esibiti in diverse giocate combinate che hanno fatto sgranare gli occhi a tutti gli ...

NBA - Kevin Durant entra nella storia : il secondo Mvp dell’All star game gli regala l’ingresso in un parterre speciale di fenomeni : Kevin Durant è entrato a far parte di un gruppo di giocatori di primissimo livello dopo la vittoria del suo secondo Mvp all’All star game Kevin Durant ha vinto il titolo di Mvp dell’All star game 2019, il suo secondo in carriera. Il fenomeno degli Warriors sta continuando a fare incetta di premi personali ed anche di squadra assieme a Golden State. Con il premio conquistato questa notte Durant è entrato a far parte di un novero ...

NBA - All-Star Weekend : Team LeBron vince in rimonta l'All-Star Game - Kevin Durant è l'MVP : Per la fredda cronaca, la partita si è chiusa sul punteggio di 178-164, ma sono solo cifre prive di grande significato, che contribuiscono a contestualizzare meglio lo scenario. Da una parte Team ...

NBA - All-Star Game : vince il Team LeBron - Kevin Durant MVP della serata : ROMA - Il weekend delle stelle dell' NBA si è chiuso con la vittoria del Team LeBron in rimonta sulla squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo . 178-164 il risultato finale, con Kevin Durant che ...

NBA All-Star Game - Kevin Durant si gode il titolo di MVP : “gioco ad un livello diverso dagli altri” : Dopo quello ottenuto ad Orlando nel 2012, il giocatore di Golden State viene premiato per la seconda volta come MVP dell’All-Star Game Trentuno punti, sette rimbalzi e due assist. Ma anche una carica straordinaria e un modo eccelso di giocare, componenti fondamentali per permettere a Kevin Durant di vincere il titolo di MVP del 68° All-Star Game disputato nella notte a Charlotte. Secondo successo in carriera per il giocatore di ...

NBA - All Star Game 2019 : il Team LeBron vince in rimonta sul Team Giannis - che spettacolo nell’atto conclusivo! Kevin Durant MVP dell’incontro : Si è chiusa nella notte italiana la 68a edizione dell’All Star Game 2019 della NBA. L’atto conclusivo ha visto di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori del campionato statunitense, che si sono sfidati a colpi di giocate spettacolari facendo letteralmente esplodere il pubblico di Charlotte. La vittoria è andata alla squadra guidata da LeBron James (19 punti) grazie ad uno strepitoso Kevin Durant (31 punti e titolo ...

NBA – Kevin Durant ai Knicks? L’indizio arriva dal mondo degli affari : stesse dinamiche dell’affare LeBron-Lakers : Kevin Durant avrebbe deciso di spostare la sua azienda ‘Thirty Five Ventures’ a New York: gli esperti non hanno dubbi, è la stessa mossa che ha anticipato il passaggio di LeBron James ai Lakers La situazione contrattuale di Kevin Durant è una delle più calde e interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Il cestista degli Warriors non sembra interessato a rinnovare e per acquisire le sue prestazioni sportive ci sarebbero ...

NBA – Furbata Knicks : utilizzata l’immagine di Kevin Durant per la campagna di rinnovo abbonamenti [FOTO] : I New York Knicks hanno utilizzato, e poi cancellato, una foto di Kevin Durant per la campagna di rinnovo abbonamenti in vista del prossimo anno: chiaro segnale di mercato? I New York Knicks sono una delle squadre dalle quali ci si aspetta un grande mercato estivo. La franchigia della Grande Mela ha liberato grande spazio salariale in questa stagione, arrivando anche a sacrificare Kristaps Porzingis, per puntare a due top player da ...

Mercato NBA - New York Knicks : Kevin Durant spunta nella campagna abbonamenti 2019 : Quando si parla di Mercato, ogni mossa è lecita pur di provare a raggiungere l'obiettivo. Anche una provocazione, com'è stata interpretata da molti la scelta dei New York Knicks " poi rettificata, ma ...