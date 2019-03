NBA – Chicago Bulls | paura per Lauri Markkanen | affaticamento e battiti cardiaci

NBA : Utah travolge Chicago - Doncic protagonista con Dallas : TORINO - Nelle otto gare Nba giocate nella notte tra sabato e domenica emerge il pesante ko interno di Golden State che perde di 35 punti contro Dallas. Scatenato il solito Luka Doncic autore di una ...

Risultati NBA – Un Harden mostruoso non basta a Huston - Philadelphia si gode un super Embiid : ok Toronto e Chicago : I 57 punti segnati dal ‘Barba’ non bastano ai Rockets per avere la meglio su Memphis, Philadelphia gode con Embiid mentre San Antonio cade al cospetto di Miami Una prestazione assurda, che non basta però a Houston per uscire vittoriosa dal match con Memphis. I 57 punti segnati da James Harden non permettono ai Rockets di avere la meglio su Grizzlies, capaci di imporsi per 126-125 al termine di un supplementare. Nonostante la ...

Basket - NBA Milwaukee conquista i playoff - Atlanta-Chicago diventa 'epica' : WASHINGTON - Milwaukee, 48-14,, la miglior squadra della Lega, espugna lo Staples Center ed è la prima squadra a conquistare matematicamente i playoff. Post-season, invece, che si allontana sempre di ...

NBA : Atlanta-Chicago che show - 329 punti : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - ATLANTA, USA,, 2 MAR - "Una battaglia epica". Così alcuni media ...

NBA : Gallo e Clippers - successo playoff. Chicago vince... dopo 4 supplementari : ... che non ha potuto seguire la squadra in Canada per il mandato di cattura internazionale emesso dal governo turco, a seguito delle sue aperte opposizioni alla politica del presidente Erdogan. Gara ...

NBA - Atlanta-Chicago la gara più pazza dell'anno premia i Bulls dopo 4OT : tutti i record : Un instant classic , una gara che entra di diritto nel libro dei record NBA: 68 minuti, 329 punti, 4 tempi supplementari. Chicago ha la meglio sul campo di Atlanta per 168-161 solo dopo una battaglia ...

Risultati NBA del 23 febbraio : vittorie per Denver - Toronto - LA Clippers e Chicago : La scorsa nottata vedeva impegnati entrambi gli italiani militanti in Nba, Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Gli Spurs hanno perso di misura a Toronto (120 a 117) con un'ottima prestazione di Belinelli che ha messo a referto 21 punti e 6 rimbalzi. Decisivi per i Raptors la difesa su LaMarcus Aldridge (soltanto 6 punti per lui), i 15 rimbalzi di Serge Ibaka e l'ex Kawhi Leonard (25 punti) che recupera palla nell'ultimo possesso sottraendola ...

NBA - l'All-Star Game saluta Charlotte e approda a Chicago : ecco il logo per il 2020 : Da Michael Jordan a Michael Jordan: oggi proprietario degli Charlotte Hornets, ieri indimenticabile leggenda dei Chicago Bulls, non poteva esserci personaggio migliore per siglare la staffetta tra la ...