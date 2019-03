NBA 2019 | i risultati della notte 28 marzo | vincono Golden State | Portland | OKC e Utah

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nottata NBA con cinque match in programma e molte squadreWestern Conference in campo. Successi importanti in ottica playoff per(che mette mezza partita di vantaggio tra sè ed i Denver Nuggets in vetta),Trail Blazers, che salgono al terzo posto in classifica,Jazz, ora quinti a pari merito con i Los Angeles Clippers, e Oklahoma City Thunder, sempre più settimi. Nel ko dei Phoenix Suns contro i Washington Wizards, infine, Devin Booker entra nella storia statisticaNBA. Andiamo a vedere come si sono sviluppati gli incontriWarriors (51-23) erano di scena in casa dei Memphis Grizzlies (30-45) e ingranano la settima vittoria nelle ultime 10 giocate, con il punteggio di 118-103. Match equilibrato fino all’ultimo quarto, con Memphis che rimane in partita grazie a Jonas Valanciunas da 27 punti e 13 rimbalzi e Michael ...

OA_Sport : Tanta Western Conference in campo nella notte #NBA. Vittorie importanti per #Warriors, #TrailBlazers, #Jazz e… - gregariomai : Durant non sbaglia niente G.State batte Memphis - SuperLeone1 : Durant non sbaglia niente G.State batte Memphis -