Nasce Cooper Pracchia | il presidente Marchioni | ' Creiamo lavoro per non far allontanare i

lavocedipistoia

(Di giovedì 28 marzo 2019) ... come corsi d'acqua, bagni pubblici e parcheggi, e agricoli, come i castagneti perlopiù abbandonati ma che per laativa meritano di essere recuperati per dare nuova linfa a una piccola economia ...

stefanopezzola : Cosa succede se per scrivere un brano pensi di comporlo per Alice Cooper? Succede che se ti chiami David Byrne e ti… -