Napoli | stupro nella stazione della Circum | scarcerato anche il secondo uomo

Napoli - stupro di gruppo Circumvesuviana : scarcerato il secondo dei tre ragazzi indagati : Il Tribunale del Riesame ha accolto un'altra istanza di scarcerazione per il secondo ragazzo accusato di aver stuprato, insieme a due altri giovani, una ragazza 24enne a Portici, nel napoletano. La giovane, come si ricorderà, alcune settimane fa si trovava da sola in treno quando, ad un certo punto, secondo il suo racconto, sarebbe stata adocchiata dai giovani. Scesa dalla Circumvesuviana prima del previsto, proprio per cercare di sfuggire agli ...

Torna in libertà uno dei ragazzi fermati per lo stupro della Circumvesuviana di Napoli : Fu trovata in stato di choc su una panchina della stazione della Circumvesuviana, a San Giorgio a Cremano. Medicata in ospedale, raccontò alla Polizia di essere stata bloccata in un ascensore da tre giovani, che le avevano usato violenza. Abusi ripresi anche da una telecamera di sorveglianza che era puntata proprio sull'ascensore. L'inchiesta sullo stupro denunciato dalla 24enne il 5 marzo scorso vede ora Tornare libero Alessandro ...