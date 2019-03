Napoli | stupro di gruppo Circumvesuviana | scarcerato il secondo dei tre ragazzi indagati

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il Tribunale del Riesame ha accolto un'altra istanza di scarcerazione per ilragazzo accusato di aver stuprato, insieme a due altri giovani, una ragazza 24enne a Portici, nel napoletano. La giovane, come si ricorderà, alcune settimane fa si trovava da sola in treno quando, ad un certo punto,il suo racconto, sarebbe stata adocchiata dai giovani. Scesa dallaprima del previsto, proprio per cercare di sfuggire agli 'sguardi' dei giovani, è stata raggiunta dai tre, con un'età compresa tra i 19 e i 18 anni. Nello specifico, ill''avrebbe seguita fino ad un ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano, dove, poi, si sarebbe consumata la violenza. Con forza la ragazza sarebbe stata spinta all'interno del mezzo meccanico, e qui, a turno, gli stessi avrebbero abusato di lei.Violenze sulla giovane confermate Nonostante il Riesame abbia ...

ottopagine : Stupro in Circumvesuviana: scarcerato un altro indagato #Napoli - giummy67 : Non capisco perché lasciarne solo uno in carcere. - IlMondoDiAllie : RT @Rita27546: Stupro nella stazione della Circum, scarcerato anche il secondo uomo -