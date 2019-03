Napoli | giovane stuprata | seconda scarcerazione | La vittima | Delusa e pentita per

Napoli - giovane stuprata : seconda scarcerazione | Di Maio : "Inaccettabile - qualcosa non funziona" | La vittima : "Delusa - mi pare non mi abbiano creduto" : Torna libero il 19enne Antonio Cozzolino. Anche un altro presunto aggressore, il 18enne Alessandro Sbrescia, era uscito dal carcere nei giorni scorsi. La vittima: "Sono delusa e amareggiata"

Napoli - violenza sulla Circumvesuviana : scarcerato il ragazzo più giovane : È uscito ieri sera dal carcere Alessandro Sbrescia, il ragazzo più giovane che era stato coinvolto nella vicenda riguardante lo stupro di una ragazza di 25 anni nella stazione di San Giorgio a Cremano avvenuto nelle scorse settimane. Il giovane ha appena compiuto la maggiore età. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, Sbrescia era stato il primo a fare ricorso al Riesame. Il collegio ha quindi ritenuto opportuno annullare ...

Napoli - ucciso da un batterio-killer al cuore : muore giovane padre di 2 bimbi : L'ennesima tragedia riguardante la morte di una giovane persona si è verificata nei giorni scorsi a Napoli. Il dramma ha colpito la provincia di Caserta, esattamente il Comune di Maddaloni, affranto dal dolore per la perdita del giovane Gianluca Pellegrino. L'uomo aveva appena 34 anni ed era padre di due bambini, ma purtroppo si è dovuto arrendere ad un batterio-killer contratto al cuore che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende ...

Napoli - l'ennesima vittima di un tumore : muore la giovane Loretana : Quella che si sta per descrivere è l'ennesima tragedia che si verifica nel nostro territorio italiano e che riguarda la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato il male del secolo: il tumore. La drammatica vicenda si è consumata in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Villaricca, dove la quarantenne Loretana Rosso, si è spenta dopo aver lottato contro un tumore che purtroppo alla fine non le ha lasciato ...

Il Napoli si rinnova in difesa : piace il giovane Frare del Cittadella : Domenico Frare è il nome nuovo per la difesa del Napoli . Si tratta di una rivelazione assoluta del campionato di serie B: 13 partite giocate finora con la maglia della squadra veneta, tutte ad ...

Napoli : violenza su giovane in stazione - tre fermati : Sono stati fermati nella notte. Secondo fonti investigative, uno di loro avrebbe ammesso le sue responsabilità. Erano in tre, tutti fra i 18 e i 20 anni. Avrebbero violentato una ragazza di 24 anni ...

Napoli - giovane violentata in ascensore della Circumvesuviana : fermati tre giovani - li conosceva di vista. C'è un video : La Polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano, in relazione alla violenza sessuale subita ieri pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della...

Napoli - giovane violentata nell'ascensore della Circumvesuviana : fermati tre giovani : La Polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano, in relazione agli abusi subiti ieri pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana. Sarebbero...

24ENNE STUPRATA IN STAZIONE CIRCUMVESUVIANA/ Napoli - giovane in stato di choc : Stupro STAZIONE CIRCUMVESUVIANA: una 24ENNE è stata violentata da tre persone nell'ascensore della ferrovia di San Giorgio a Cremano.

Napoli - incidente in moto : muore giovane padre di tre figli dopo giorni di agonia : Un'altra assurda tragedia quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. Nella mattina di ieri, infatti, è deceduto il quarantenne Carmine D'Isanto, padre di tre figli, a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì, che non gli ha lasciato scampo. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando improvvisamente è caduto mentre percorreva la rotonda di via Montenuovo Licola Patria, nel noto comune di ...

Napoli - giovane papà muore a 25 anni : a stroncarlo sarebbe stato un aneurisma : Una tragedia che ha scosso e fatto sprofondare nel più grande dei dolori l'intera comunità del piccolo quartiere di Agnano, in provincia di Napoli. L'episodio, purtroppo ancora una volta, riguarda la morte di una giovane persona. Si tratta del giovane Francesco De Simone, ragazzo di appena venticinque anni, deceduto nei giorni scorsi improvvisamente lasciando così la sua famiglia composta dalla moglie, Elisa, e dalla sua piccola bambina di due ...

Napoli - due anni di battaglia col cancro : Marianna - giovane madre - non ce l'ha fatta : Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo. Un cancro che non le ha lasciato scampo e col quale ha dovuto combattere per ben due anni, prima di capitolare inesorabilmente. La vicenda è accaduta in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Giugliano, dove Marianna Cacciapuoti, giovane donna di quarantaquattro anni, si è spenta provocando sgomento e ...