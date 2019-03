Vergogna a Napoli : fuori 2 dei 3 stupratori della Circumvesuviana. La vittima : 'delusa e amareggiata' : Secondo il Tribunale del Riesame non ci sarebbero prove certe a suo carico. 'Denunciare una violenza non serve a niente'- ha detto la ragazza, 24 anni, che aveva subito abusi nell'ascensore della ...

Roma - Florenzi fuori 2-3 settimane : niente Napoli : fuori col Napoli, come previsto, ma out anche contro Fiorentina e Sampdoria. La Roma perde Alessandro Florenzi per 2-3 settimane a causa del risentimento muscolare al polpaccio accusato in Nazionale . ...

Napoli - scoppia l'emergenza : Insigne fuori tre settimane : Tre settimane di stop per Lorenzo Insigne e Vlad Chiriches , almeno venti giorni per Amadou Diawara . Non sono buone notizie per il Napoli al rientro da Salisburgo. Appena tornati a Castel Volturno, i ...

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...

A Sassuolo confermata la legge : fuori Napoli più tifosi (in settemila coi biglietti a 50 e 100 euro) : Pubblico caldo e appassionato Lo diciamo da tempo: i napoletani non sono solo a Napoli. Anzi. fuori Napoli, la squadra avrebbe più spettatori che al San Paolo e con un tifo decisamente più caldo. Si tratta di appassionati, felici di vedere la propria squadra; non di arrabbiati che si sentono in credito, convinti di dover esigere qualcosa: non si sa cosa. La conferma – l’ennesima – arriva dalla trasferta a Reggio Emilia, al ...

Napoli-Salisburgo le formazioni : fuori Insigne : Le formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo. Calcio d’inizio alle ore 21.00 per la prima sfida degli ottavi di Europa League. Meret tra i pali. fuori Insigne e spazio a Milik e Mertens. Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Mertens, Milik. A disp. Ospina, Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Diawara, Ounas, Insigne. All. Carlo Ancelotti. Salisburgo: Walke; Lainer, Ramalho, Ongun, Ulmer; Schlager, ...

Napoli - Ancelotti fa fuori Malcuit per il Salisburgo : La Gazzetta dello Sport analizza le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo . Carlo Ancelotti non si affiderà al turnover ed ha già scelto l'undici iniziale: l'unica novità sarà il rientro di Mario Rui a sinistra con ...

Maxi rissa nel centro storico di Napoli - tre fratelli arrestati da due agenti fuori servizio : Due agenti della polizia liberi dal servizio ha arrestato, con l'accusa di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di rissa in ...

Chiarello infiamma Napoli-Juve : “Giocano male - fuori Italia solo ceffoni” : Napoli-Juve : Il giornalista Umberto Chiarello, tifosissimo del Napoli e voce storica di Canale21, ha infiammato il pre-partita di Napoli-Juventus con le sue dichiarazioni sui bianconeri. Napoli-Juve, le parole di Chiarello “Si sono sprecati due punti col Chievo ed almeno due con Torino e Fiorentina, sono almeno quattro, e con almeno il punto con l’Inter […] More

Napoli - il Consiglio metropolitano dice sì : fuori da Idis-Città della Scienza : La Città metropolitana di Napoli esce dalla Fondazione Idis Città della Scienza. Lo ha deciso il Consiglio dell'ente metropolitano. La decisione è stata presa a maggioranza con il voto contrario del consigliere David Lebro e l'astensione del Pd. Due le motivazioni che ...

Napoli-Juve vietata agli “stranieri” : fuori almeno tremila tifosi : È bastata una sola frase a creare lo scompiglio. Quella diffusa dal Casms in merito ai biglietti per Napoli- Juventus, in programma domenica al San Paolo: «Per i non residenti in Campania, la vendita sarà limitata solo ai possessori della Tessera del Tifoso del Napoli». Una condizione – scrive il quotidiano La Repubblica nella sua […] L'articolo Napoli-Juve vietata agli “stranieri”: fuori almeno tremila tifosi è stato realizzato da ...

Napoli-Juventus vietata agli stranieri. Il problema sarà risolto o resteranno fuori? : Ordine pubblico La gestione e la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli continua a offrire sorprese. E non sono mai sorprese gradite. Innanzitutto il diverso trattamento riservato ai tifosi della Juventus che, a differenza dei tifosi del Napoli allo Stadium, possono acquistare il biglietto nel settore ospiti anche se residenti a Torino. Ma questo aspetto probabilmente è quello meno rilevante. Ce n’è poi un altro, e cioè la vendita in ...

Napoli riempi lo stadio - tira fuori los cojones e azzanna la zebra ferita! : L’aneddoto Per spiegare quanto segue devo raccontare prima un breve aneddoto. Tra le numerose leggende di fuorigrotta ce n’è una che certamente pochi conoscono. Negli anni ’30 si narra che il gestore di un supermercato in Piazza Gabriele D’Annunzio, giusto davanti alla Curva B dello stadio San Paolo, abbia ritrovato nei meandri bui dei suo magazzini una presunta statua trafugata da un colombarius nascosto dietro un pilone ...

Live Zurigo-Napoli 0-2 Fuori Allan - dentro Diawara : Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter...