Napoli | Ancelotti | ' I big restano tutti Il dominio della Juve finirà'

Mercato Napoli : Ancelotti chiederà 2-3 pezzi da Novanta per vincere : Umberto Chiariello: 'Il Napoli è all'avanguardia nella politica dei rinnovi' Editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: 'Normalmente le notizie più importanti passano sotto silenzio. Il ...

Napoli - a fine anno il rinnovo di Ancelotti : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a fine anno il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis blinderà Carlo Ancelotti. Per l'allenatore è pronto un lungo prolungamento contrattuale con maggiori responsabilità anche sul mercato.

Roma e Napoli con molti assenti - gli scommettitori danno favoriti gli uomini di Ancelotti : I tornei calcistici al momento sono in pausa per dare spazio alle Nazionali, ma i club hanno continuato a lavorare a ranghi ridotti in vista dei prossimi impegni di campionato e coppe. Domenica all'Olimpico c'è l'attesa sfida Roma - Napoli, con i giallorossi che hanno bisogno di punti per non perdere contatto dalla zona Champions League. Questa mattina a Trigoria si sono ritrovati in campo tutti gli uomini liberi dagli impegni con le Nazionali e ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti come Ferguson - lo voglio qui a vita' : ... con l'allenatore originario di Reggiolo che in occasione della consegna del premio "Tor Vergata Etica nello Sport" aveva esaltato il progetto giovane e vincente del club, ecco la risposta di De ...

De Laurentiis : «Ancelotti lo voglio a vita a Napoli - alla Ferguson» : Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ieri Ancelotti alla Luiss ha espresso il desiderio di rimanere a lungo a Napoli, addirittura di battere gli otto anni di Milan. Se ho preso un allenatore che ama Napoli, che ama il nostro centro sportivo e che vuole rimanere otto anni, io dico che lo voglio a vita. A me piacciono i rapporti alla Ferguson, per me l’allenatore deve essere il punto di riferimento della ...

Il nuovo Napoli di Ancelotti - come cambia l’11 per la prossima stagione : De Laurentiis prepara tre super colpi [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Ancelotti (allenatore) ...

Roma-Napoli - Ranieri e Ancelotti - gli ostacoli del cuore : Tre Champions e altrettante supercoppe europee, 1 Premier, 1 FA Cup, 1 Supercoppa inglese, 1 scudetto, 1 coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Bundesliga, 2 supercoppe tedesche, 1 Ligue 1, 2 coppe ...