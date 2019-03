MotoGp Yamaha | Rossi | «Condizioni difficili in Argentina»

MotoGp - la Ducati ‘affascina’ Valentino Rossi : il Dottore dà un importante consiglio alla Yamaha : Il pilota della Yamaha ha chiesto al proprio team di spingere come la Ducati, provando a trovare le soluzioni giuste per aumentare le prestazioni della M1 Un quinto posto in rimonta in Qatar non può bastare a Valentino Rossi per essere soddisfatto di questo inizio di stagione, considerando il gap accumulato da Ducati e Honda. Il Gp d’Argentina appare come il primo importante banco di prova di questo Mondiale 2019, iniziato non ...

Valentino Rossi - MotoGp GP Argentina 2019 : “Sarà necessario iniziare bene per essere pronti in gara. Spoiler Ducati? Mi interessa la situazione della Yamaha” : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce dopo che il giudizio sul famoso Spoiler è stato emesso ed ha sorriso alla Ducati. Ciò detto, ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : Ducati e il banco di prova - Valentino Rossi e l’enigma Yamaha - Marquez favorito? : La settimana dei tribunali e delle Corti d’Appello può lasciare spazio alla pista. A Ginevra la sentenza è arrivata, sorridendo alla Ducati che, con qualche giorno di ritardo, ha potuto festeggiare il primo trionfo stagionale di Andrea Dovizioso e la vetta del Mondiale 2019 di MotoGP. Una classe regina che, forse, con questo “verdetto” potrebbe cambiare la filosofia progettuale, sposando una linea molto simile alla F1. Aspetti ...

MotoGp – L’esperienza del Qatar rafforza la Yamaha - Meregalli sincero : “un motivo in più per far bene in Argentina” : Maio Meregalli analizza le sensazioni della Yamaha alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del team director della squadra di Iwata Dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp sono pronti per il secondo round stagionale. Alla vigilia del Gp d’Argentina la Corte d’Appello FIM ha fatto luce sulla vittoria di Dovizioso in Qatar e sullo spoiler usato dalla Ducati nel primo Gp dell’anno per permettere a piloti e ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : Valentino Rossi confida in una pista tradizionalmente favorevole alla Yamaha per colmare il gap : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce in attesa di un giudizio che, forse, quest’oggi arriverà da Ginevra sul famoso spoiler ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGp e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e conclude la stagione al 6° posto. Nella stagione ...

Open weekend Yamaha - in palio ingressi per MotoGp a Misano : ... dalla esclusiva Niken, alla famiglia delle hyper naked, alle versatili sport touring, fino alle dirompenti protagoniste dell'universo faster sons, passando per gli sport scooter di successo e le due ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «In Qatar non riuscivo a sorpassare» : ROMA - Nel primo giro è scivolato dalla pole in settima posizione, non riuscendo più a recuperare. Il debutto stagionale di Maverick Viñales, nel Gp del Qatar, non è stato il massimo, e il ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : Valentino Rossi non finisce mai! Rimonta eroica - il Dottore si trasforma in gara con una Yamaha in difficoltà : La leggenda dell’immortale si è arricchita di un nuovo capitolo, il mastodontico libro sul più grande di tutti i tempi si è impreziosito delle pagine scritte oggi con la penna dell’highlander infinito sul circuito di Losail. Valentino Rossi non finisce davvero mai, stupisce ogni volta che monta in sella, si trasforma in gara dove trova il suo habitat ideale, quello adatto all’animale indomito che nel corpo a corpo riesce a ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra Lewis Hamilton! Sorrisi - chiacchiere e strette di mano ai box Yamaha [FOTO] : Valentino Rossi e Lewis Hamilton: i due campioni finalmente insieme in Qatar, le foto dell’incontro ai box Yamaha Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Lewis Hamilton, in Qatar per assistere alle qualifiche del Gp del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGp, ha incontrato Valentino Rossi. Il campione del mondo in carica di F1 è apparso ai box Yamaha per scambiare quattro chiacchiere col nove volte campione del ...

MotoGp – Vinales in fiducia in vista della prima gara : “mi sento a mio agio su questa Yamaha - vado forte” : Maverick Vinales in fiducia dopo la pole conquistata al termine delle qualifiche del gp del Qatar: lo spagnolo si gode l’ottimo feeling con la Yamaha È un Maverick Vinales davvero in fiducia quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la poleposition guadagnata al termine delle qualifiche del Gp del Qatar. Lo spagnolo ha spiegato di avere un ottimo feeling con la Yamaha, di stare lavorando bene con il nuovo team e di aver ...