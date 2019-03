MotoGp | Marquez snobba lo spoiler Ducati | “non gli stiamo dando chissà quanta attenzione…”

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il pilota della Honda ha parlato in conferenza stampa del Gp d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2019 diIl secondo posto ottenuto in Qatar non ha tolto il sorriso a Marc, soddisfatto comunque della prestazione messa in mostra nel corso del primo appuntamento del Mondiale 2019.AFP/LaPresseAdesso c’è da pensare al Gp d’Argentina, dove il pilota della Honda proverà a prendersi la prima vittoria di questa stagione. Non sarà facile salire sul gradino più alto del podio, considerando i precedenti negativi del team giapponese sul circuito di Termas de Rio Hondo: “in Qatar ho dovuto far fronte ad alcuni problemi, qui in Argentina la pista si adatta bene al mio stile di guida” le parole diin conferenza stampa. “Cercherò di rimanere concentrato,il massimo ed essere lì davanti domenica. Il nostro passo qui è ...

corsedimoto : MOTOGP - Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Cal Crutchlow, Alex Rins, Valentino Rossi e Danilo Petrucci in conferenza… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #ArgentinaGP Lo spagnolo della Honda ha poi aggiunto: 'la spalla non è più un problema' - motograndprixit : #MotoGP #ArgentinaGP Lo spagnolo della Honda ha poi aggiunto: 'la spalla non è più un problema' -