MotoGp | la Ducati ‘affascina’ Valentino Rossi | il Dottore dà un importante consiglio alla

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il pilota della Yamaha ha chiesto al proprio team di spingere come la, provando a trovare le soluzioni giuste per aumentare le prestazioni della M1 Un quinto posto in rimonta in Qatar non può bastare aper essere soddisfatto di questo inizio di stagione, considerando il gap accumulato dae Honda. Il Gp d’Argentina appare come il primobanco di prova di questo Mondiale 2019, iniziato non benissimo per la Yamaha.AFP/LaPresseIntervenuto in conferenza stampa, ilha espresso le proprie sensazionivigilia del week-end sudamericano: “la gara a Losail è andata bene, è stata positiva per me. Son partito da dietro, il passo non era per niente male. Abbiamo sofferto troppo però durante il week-end, non ho mai avuto una buona sensazione e per questo son partito da dietro. Qui in Argentina l’asfalto è particolare, ...

