MotoGP | il caso Ducati avvicina la classe regina alla F1 Nessun imbroglio ma migliorare

MotoGP – “Caso spoiler” - Rivola non cambia idea : “la Federazione non poteva sconfessare se stessa. Ducati imbrogliona? No - ma…” : Massimo Rivola non cambia idea dopo la decisione della Corte d’Appello FIM: le parole dell’ad Aprilia dopo la sentenza sul caso spoiler Ducati La Ducati può finalmente tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sul nuovo weekend di gara: dopo le polemiche nate a seguito del Gp del Qatar, a causa dello spoiler montato sulla Desmosedici Gp, il team di Borgo Panigale ha finalmente la certezza di poter utilizzare questa ...

MotoGP – Brivio accetta la sentenza sul caso Ducati - ma non è ancora finita : “ecco perchè l’appendice è stata approvata” : Le parole di Davide Brivio dopo la sentenza della Corte d’Appello FIM: il team manager della Suzuki accetta l’esito, ma chiede un ulteriore chiarimento La Corte d’Appello FIM ha finalmente emesso la sua sentenza: la vittoria del Gp del Qatar rimane a Dovizioso e lo spoiler usato dalla Ducati sulla Desmosedici Gp è legale. Honda, Suzuki, Aprilia e KTM hanno quindi ‘perso’ la loro guerra, ma vogliono ancora un ...

MotoGP - FIM : arriva la sentenza sul caso Ducati - la 'pinna' è legale : ...- La richiesta di dichiarare il dispositivo illegale e vietarne l'uso nelle gare future è respinta I Team potranno fare ricorso contro questa decisione dinanzi alla Corte Arbitrale dello Sport, CAS, ...

MotoGP – L’Aprilia chiamata in causa sul ‘caso Dovizioso’ - la verità di Rivola : “presentammo un progetto simile - ma fu bocciato” : Massimo Rivola, in occasione dell’Aprilia All Stars al Mugello, torna a parlare della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar: le nuove dichiarazioni del direttore sportivo La decisione sulla convalida della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar è stata rimandata ad inizio settimana prossima, ma ancora si chiacchiera sull’argomento che ha tenuto banco dopo il primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Nonostante il ...

MotoGP – Caso Ducati : l’interrogatorio mette in difficoltà Aldridge - ma il direttore tecnico FIM conferma la sua approvazione : Aldridge messo in difficoltà nell’interrogatorio di ieri nell’udienza riguardante lo spoiler montato sulla Ducati in Qatar Si è tenuta ieri, a Ginevra, l’udienza legata al Caso spoiler, che ha creato polemiche e discordie nel primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Vittoria congelata per Andrea Dovizioso, che dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere cosa deciderà la Corte d’Appello FIM dopo il ...

MotoGP : la sentenza sul caso Ducati sarà nota lunedì o martedì. La Corte d’Appello della FIM ha deciso di prendere tempo : Tutto rimandato: la Corte d’Appello della FIM esprimerà il verdetto sulla controversa appendice aerodinamica usata dalla Ducati nel corso del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP in Qatar per le giornate di lunedì o martedì. E’ questo quello che emerge al termine di una lunga giornata trascorsa a Mies, in Svizzera, vicino Ginevra. I tre giudici Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola si esprimeranno dopo un’attenta ...

MotoGP – Dall’Igna ed il caso spoiler - il direttore generale Ducati furioso : “mi arrabbiai con Petrucci ai test perchè” : Gigi Dall’Igna non ci sta: le parole del direttore generale Ducati sul caso spoiler, che ha costretto il team a rivelare troppo dettagli E’ arrivato il giorno che in tantissimi aspettavano: oggi la Corte d’appello della FIM prenderà la sua decisione riguardo lo spoiler montato sulla Desmosedici Gp al Gp del Qatar. La Ducati è certa di aver rispettato le regole, mentre quattro team rivali chiedono che venga impedito al ...

MotoGP – Caso Ducati - la FIM pronta a decidere sullo spoiler : ecco data e ora in cui verrà emessa la sentenza : La Corte d’Appello della FIM è pronta a prendere la decisione sul Caso Ducati, apertosi dopo il reclamo di Aprilia, Honda, KTM e Suzuki Manca davvero poco alla sentenza della Corte d’Appello della Federazione Internazionale Motociclistica, chiamata a decidere sul Caso Ducati apertosi dopo il Gp del Qatar di MotoGp. Nella sede di Mies, in Svizzera, il tribunale dovrà dirimere la questione presentata da Honda, Suzuki, KTM e Aprilia ...

MotoGP - Andrea Dovizioso rischia di perdere la vittoria del GP Qatar? Domani la sentenza sul caso spoiler : Venerdì 22 marzo potrebbe arrivare la sentenza in merito allo spoiler montato dalla Ducati durante il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP andato in scena due settimane fa. La gara è stata vinta da Andrea Dovizioso che ha battuto Marc Marquez ma, a detta di tutti gli avversari (Yamaha esclusa), il successo del forlivese è dovuto anche all’irregolarità di uno spoiler montato sul posteriore della moto. Secondo Honda, Suzuki, ...

MotoGP – ‘Caso Ducati’ - Max Biaggi non ha dubbi : “bisogna prendere spunto dalla F1! Ecco il mio parere” : Max Biaggi ed il caso Ducati: le parole dell’ex centauro romano sulle polemiche nate dopo il Gp del Qatar ed il ricorso di quattro team contro lo spoiler della squadra di Borgo Panigale Il caso spoiler nato dopo il Gp del Qatar a causa del ricorso presentato da quattro team contro il forcellone usato in gara dalla Ducati, reputato irregolare. In attesa della decisione della FIM, che dovrebbe essere annunciata prima del Gp ...

MotoGP – ‘Caso Ducati’ - il team di Borgo Panigale non cambia idea : in Argentina con la stessa configurazione del Qatar : E’ guerra aperta tra Ducati e Honda, il team di Borgo Panigale non si fa intimidire: in Argentina con la stessa configurazione del Qatar La stagione 2019 di MotoGp è iniziata nel segno delle polemiche: dopo la vittoria di Dovizioso al Gp del Qatar, quattro team hanno protestato per un’irregolarità sulla Desmosedici Gp del forlivese. E’ stato presentato un ricorso alla Corte d’Appello della FIM per lo spoiler montato ...

MotoGP – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

MotoGP – Caso Ducati - l’annuncio della Corte d’Appello : ecco quando sarà presa la decisione : La Corte d’Appello della Fim ha fissato la data: ecco quando sarà diramata la decisione sulla vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar sarà confermata oppure annullata la vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar? È questa la domanda che ‘tortura’ i tifosi del pilota della Ducati dopo il primo appuntamento del Motomondiale e le proteste dei quattro team del paddock per il forcellone posteriore della Desmosedici di Dovi, Petrucci ...

MotoGP – “Caso Ducati” - il boss della KTM mette le cose in chiaro : “non vogliamo che venga tolta la vittoria a Dovizioso - ma…” : Beirer, boss di KTM Motorsport, ha voluto fare chiarezza sul ricorso presentato dai quattro team contro la Ducati dopo il Gp del Qatar La vittoria di Andrea Dovizioso al Gp del Qatar è ‘congelata’: il forlivese della Ducati ha battuto dopo un appassionante duello il campione del mondo Marc Marquez, ma uno spoiler montato sotto al forcellone ha impedito al team di Borgo Panigale di festeggiare in grande. Quattro team si sono ...