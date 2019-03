MotoGp Honda | Marquez | «Pronto a lottare per il podio»

MotoGp Honda - Marquez : «Darò il 100% in Argentina» : TERMAS DE RIO HONDO - 'Questa pista si adatta meglio al mio stile di guida e io da parte mia darò il 100% per esserci domenica. L'hanno scorso il passo e la velocità c'erano. Vediamo adesso con la ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Argentina 2019 : “Voglio rifarmi dopo il passo falso di Losail - ma occhio a Honda e Suzuki…” : La conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Argentina 2019 della MotoGP ha messo in mostra un Danilo Petrucci abbastanza cupo. Il pilota umbro, infatti, non ha ancora mandato giù l’esordio non propriamente scintillante nel deserto del Qatar, anche se ammette i propri errori. “Sin da quando ho tagliato il traguardo di Losail mi sono sentivo deluso – ammette il portacolori del team ...

MotoGp - clamorosa topica della Honda : il reclamo sullo spoiler ha oscurato un’infrazione di Dovizioso : Il reclamo presentato dai quattro team contro la Ducati, ha fatto sì che la Race Direction non indagasse su un sorpasso in regime di bandiera gialla di Dovizioso su Marquez Un errore che la Honda potrebbe pagare a caro prezzo, perdendo la possibilità di accaparrarsi la vittoria del Gp del Qatar per aver posto l’accento sulla questione sbagliata. Honda, Suzuki, KTM e Aprilia hanno infatti presentato reclamo dopo la gara di Losail per ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : Honda contro Ducati a Rio Hondo? : Rio Hondo è al suo sesto weekend di gara, ma all'Argentina spetta un primato curioso: fu il primo GP extra-europeo del Motomondiale. Era il 1961, ed il mondiale si disputava già da 12 anni quando le ...

MotoGp – Jorge Lorenzo come nuovo in Argentina : il pilota Honda corre verso il pieno recupero fisico : Jorge Lorenzo lavora per essere al 100% nel prossimo Gp di Argentina: lo spagnolo ha quasi recuperato completamente dagli infortuni allo scafoide e alla costola Il 2019 di Jorge Lorenzo non è iniziato nel migliore dei modi. Il pilota spagnolo si è fratturato lo scafoide nel mese di gennaio, venendo poi operato: problema che gli ha impedito di partecipare ai test pres-stagionali di Sepang. Una volta tornato in pista, Lorenzo è caduto sul ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Con me e Marquez siamo un dream team» : ROMA - Jorge Lorenzo è convinto che lui e Marc Marquez nello stesso team sono paragonabili a Messi e Ronaldo nella stessa squadra di calcio. È quanto ha spiegato il pilota maiorchino in un'intervista ...

MotoGp - Ducati prepara il reclamo contro le alette Honda : La Corte d'Appello della FIM si riunirà il 22 marzo per prendere in esame il caso Ducati. Dopo il GP del Qatar il mondo della MotoGP guarda con il fiato sospeso ad una sentenza che si preannuncia storica e che potrebbe segnare uno spartiacque nel Motomondiale. Fino ad oggi tutte le controversie tecniche e in ...

MotoGp - Dall'Igna - Ducati - : 'Le ali della Honda per noi sono pericolose' : Comportamenti come quello di Doha fanno male allo sport, tolgono credibilità alla federazione e al campionato. E questo è un male, per tutte le persone che vivono per questo sport, che credono in ...

MotoGp : la Ducati al contrattacco. Gigi Dall’Igna : “Valutiamo un ricorso contro le ali Honda” : Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ancora c’è una decisione che dev’essere presa, la questione relativa al risultato pendente del GP del Qatar, vinto in pista da Andrea Dovizioso. A parlare è Gigi Dall’Igna, il responsabile del reparto corse della casa di Borgo Panigale. Dall’Igna, ai microfoni di Sky Sport, tuona: “Sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto dal comportamento ...

MotoGp - Dall'Igna : 'Ducati valuta reclamo contro le ali Honda' : Per la prima volta nell'era moderna della MotoGP il risultato di una gara, la vittoria di Dovizioso in Qatar, non è ancora confermata, bisognerà aspettare la corte d'appello della FIM. Proprio perché ...

MotoGp - adesso è guerra aperta tra Ducati e Honda : la minaccia di Dall’Igna fa tremare i giapponesi : Interrogato sulla questione spoiler, Gigi Dall’Igna ha risposto per le rime paventando un contro ricorso nei confronti della Honda La Ducati adesso passa al contrattacco, mettendo nel mirino la Honda. Alla Casa di Borgo Panigale non è affatto piaciuta la presa di posizione del team giapponese, così ha deciso di rispondere per le rime paventando la possibilità di presentare un contro ricorso. Parole e musica di Gigi Dall’Igna ...

MotoGp – Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : “il motore Honda è molto forte” : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo ‘rosso’ composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l’esaltante primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp vinto da Andrea Dovizioso, tante sono state le polemiche che hanno caratterizzato il Gp del Qatar. Tra queste quella che riguarda il deflettore del forcellone della Desmosedici dei piloti del team Ducati ...

MotoGp – Ennesimo infortunio per Jorge Lorenzo - il responso della TAC fa tremare la Honda : Jorge Lorenzo svela il risultato della TAC dopo il Gp del Qatar: altro infortunio per il pilota spagnolo della Honda, il maiochino recupererà in tempo per disputare il Gp d’Argentina? Il weekend del Gp del Qatar è stato particolarmente duro per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, tornato in pista dopo l’infortunio rimediato durante la scorsa stagione, ha dovuto fare i conti con una caduta nelle Fp3 e un capitombolo durante le ...