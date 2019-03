MotoGp | ecco il Gp d’Argentina | dieci curiosità da conoscere sulla Ducati e sul circuito

MotoGp – Brivio accetta la sentenza sul caso Ducati - ma non è ancora finita : “ecco perchè l’appendice è stata approvata” : Le parole di Davide Brivio dopo la sentenza della Corte d’Appello FIM: il team manager della Suzuki accetta l’esito, ma chiede un ulteriore chiarimento La Corte d’Appello FIM ha finalmente emesso la sua sentenza: la vittoria del Gp del Qatar rimane a Dovizioso e lo spoiler usato dalla Ducati sulla Desmosedici Gp è legale. Honda, Suzuki, Aprilia e KTM hanno quindi ‘perso’ la loro guerra, ma vogliono ancora un ...

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno in vista dell’Argentina : “ecco come sto” : Jorge Lorenzo si lascia gli infortuni alle spalle? Le parole del maiorchino della Honda in vista del Gp d’Argentina Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se Marquez e Dovizioso saranno ancora una volta ...

MotoGp – Marc Marquez fiducioso e sicuro di sè in vista dell’Argentina : “ecco quale è il mio obiettivo” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del campione de mondo in carica in vista del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se ...

MotoGp – Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati : ecco quanto verrà resa nota la sentenza : Si è appena Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati: la Corte d’Appello FIM ha ascoltato le scuderia e i rispettivi esperti e testimoni chiamati dai tema. La decisione verrà resa nota entro martedì Neanche il tempo di aggiornare la classifica dopo il primo gran premio della stagione, che subito in MotoGp sono state riscontrare le prime, presunte, irregolarità. Andrea Dovizioso, vincitore della gara del Qatar, si è ...

MotoGp – Caso Ducati - la FIM pronta a decidere sullo spoiler : ecco data e ora in cui verrà emessa la sentenza : La Corte d’Appello della FIM è pronta a prendere la decisione sul Caso Ducati, apertosi dopo il reclamo di Aprilia, Honda, KTM e Suzuki Manca davvero poco alla sentenza della Corte d’Appello della Federazione Internazionale Motociclistica, chiamata a decidere sul Caso Ducati apertosi dopo il Gp del Qatar di MotoGp. Nella sede di Mies, in Svizzera, il tribunale dovrà dirimere la questione presentata da Honda, Suzuki, KTM e Aprilia ...

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - Max Biaggi non ha dubbi : “bisogna prendere spunto dalla F1! Ecco il mio parere” : Max Biaggi ed il caso Ducati: le parole dell’ex centauro romano sulle polemiche nate dopo il Gp del Qatar ed il ricorso di quattro team contro lo spoiler della squadra di Borgo Panigale Il caso spoiler nato dopo il Gp del Qatar a causa del ricorso presentato da quattro team contro il forcellone usato in gara dalla Ducati, reputato irregolare. In attesa della decisione della FIM, che dovrebbe essere annunciata prima del Gp ...

MotoGp – Caso Ducati - l’annuncio della Corte d’Appello : ecco quando sarà presa la decisione : La Corte d’Appello della Fim ha fissato la data: ecco quando sarà diramata la decisione sulla vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar sarà confermata oppure annullata la vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar? È questa la domanda che ‘tortura’ i tifosi del pilota della Ducati dopo il primo appuntamento del Motomondiale e le proteste dei quattro team del paddock per il forcellone posteriore della Desmosedici di Dovi, Petrucci ...

MotoGp – “Caso Ducati” : ecco chi prenderà la decisione finale : Vittoria sub judice per Dovizioso al Gp del Qatar: ecco chi prenderà la decisione finale sul forcellone Ducati La prima gara della stagione 2019 di MotoGp ha lasciato l’amaro in bocca nonostante un duello mozzafiato: quattro team hanno fatto ricorso, lamentando un’irregolarità sulla Desmosedici di Dovizioso. Vittoria dunque sub judice per il forlivese del team di Borgo Panigale: la FIM dovrà annunciare la sua decisione entro ...

MotoGp – Caso Ducati - le precisazioni di Rivola : “nessun dispetto - ecco tutta la verità” : Massimo Rivola analizza la situazione: le precisazioni dell’ad Aprilia sul forcellone Ducati messo in discussione da quattro team dopo la vittoria di Dovizioso di domenica in Qatar Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp ha regalato sicuramente tantissimo spettacolo ed emozioni incredibili, col duello finale di Marquez e Dovizioso, che ha visto quest’ultimo avere la meglio sul campione del mondo in carica. Al termine della ...

MotoGp - la rivelazione di Davide Brivio : “il reclamo contro la Ducait? Ecco cosa gli avevamo detto prima del Gp del Qatar” : Il team manager della Suzuki, uno dei quattro Costruttori che ha presentato reclamo contro la Ducati, ha svelato un retroscena relativo ai giorni precedenti al Gp del Qatar La questione non è affatto chiusa, la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar resta sub judice, in attesa che la Corte d’Appello della FIM di Ginevra prenda la propria decisione sullo spoiler presentato dalla Ducati a Losail. AFP/LaPresse Un componente che, ...

MotoGp – Gp del Qatar - Ciabatti sulla vittoria ‘sospesa’ di Dovizioso : “ecco perchè siamo tranquilli” : Paolo Ciabatti e la vittoria ‘sospesa’ di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati spiega la situazione Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento, a causa del deflettore montato sotto il forcellone della ...

MotoGp - la verità di Ciabatti dopo il reclamo : 'ecco cosa è successo in Race Direction' : ... il direttore tecnico Aldridge ha confermato la liceità del componente aerodinamico, come confermato anche da Paolo Ciabatti ai microfoni di Sky Sport: 'c'è stata una riunione perchè quattro ...

MotoGp - conclusa l'inchiesta in Qatar : ecco la decisione della Race Direction sulla vittoria di Dovizioso : I commissari di gara hanno preso la propria decisione circa il reclamo presentato da quattro team nei confronti della Ducati La Race Direction conferma la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar ...

MotoGp - la verità di Ciabatti dopo il reclamo : “ecco cosa è successo in Race Direction” : Interrogato sulla questione relativa al reclamo, Ciabatti ha confermato la bocciatura da parte della FIM e la conseguente vittoria di Dovizioso La vittoria di Andrea Dovizioso è stata confermata, reclamo respinto da parte della FIM e Ducati che può sorridere dopo l’inchiesta aperta per lo spoiler montato sotto il forcellone delle moto della Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse Nella riunione tenutasi in Race Direction alla presenza ...