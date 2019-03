MotoGp – Dovizioso ed il caso spoiler | il ducatista sincero | “preoccupato in queste 2

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Argentina - punto a salire sul podio» : ROMA - In Argentina Andrea Dovizioso partirà da leader in classifica: il secondo appuntamento del mondiale MotoGp vede l'italiano della Ducati in testa alla classifica, adesso punta a consolidare la ...

MotoGp - Andrea Dovizioso e il tabù di Termas de Rio Hondo : la prova del nove per il forlivese : E dopo una lunga pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi in Argentina. Sul particolare tracciato di Termas de Rio Hondo la classe regina si esibirà nel secondo spettacolo della stagione e le attese sono molte. Di sicuro la Ducati ha diversi motivi per sorridere: l’assoluzione della Corte d’Appello della FIM relativamente al famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 ha regalato più serenità agli ...

MotoGp – Vittoria confermata per Dovizioso - Domenicali si caccia qualche sassolino : “stiano zitti e cerchino di batterci in pista” : Claudio Domenicali, dopo la sentenza della Corte d’Appello FIM sulla Vittoria di Dovizioso in Qatar, si caccia qualche sassolino dalla scarpa: i tweet dell’amministratore delegato di Ducati Dopo giorni di estenuante attesa, ieri sera è arrivata la sentenza della Corte d’Appello della FIM sulla Vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar. Il successo di Losail del pilota Ducati, ‘congelato’ dopo il ricorso di ...

MotoGp - la Ducati fa festa : respinto il ricorso contro lo spoiler - Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar : La sentenza è finalmente arrivata e la Ducati può festeggiare. Il ricorso presentato da Honda, Aprilia, Suzuki, KTM in merito allo spoiler montato sul posteriore della Rossa in occasione del GP del Qatar è stato rigettato: il dispositivo non è stato dichiarato illegale e dunque non verrà bannato. La classifica della prima gara del Mondiale MotoGP può così essere finalmente ufficializzata e Andrea Dovizioso incamera definitivamente la vittoria ...

MotoGp - clamorosa topica della Honda : il reclamo sullo spoiler ha oscurato un’infrazione di Dovizioso : Il reclamo presentato dai quattro team contro la Ducati, ha fatto sì che la Race Direction non indagasse su un sorpasso in regime di bandiera gialla di Dovizioso su Marquez Un errore che la Honda potrebbe pagare a caro prezzo, perdendo la possibilità di accaparrarsi la vittoria del Gp del Qatar per aver posto l’accento sulla questione sbagliata. Honda, Suzuki, KTM e Aprilia hanno infatti presentato reclamo dopo la gara di Losail per ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : riparte un Mondiale incertissimo. Dovizioso ci crede - Valentino Rossi non è distante dai primi : Dopo una pausa di tre settimane il Circus del MotoMondiale 2019 torna protagonista in Argentina, sul tracciato di Termas de Rio Hondo, per il secondo round iridato. Un avvicinamento che inevitabilmente sarà influenzato da quel che deciderà la Corte d’Appello riunitasi a Ginevra sul caso “Ducati”. La Rossa, vittoriosa in Qatar con Andrea Dovizioso, è finita sotto la lente di ingrandimento della Federazione Internazionale a ...