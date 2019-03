MotoGP Argentina | Rossi spera nell' asciutto Marquez | Ripartiamo dal Qatar

MotoGP Honda - Marquez : «Darò il 100% in Argentina» : TERMAS DE RIO HONDO - 'Questa pista si adatta meglio al mio stile di guida e io da parte mia darò il 100% per esserci domenica. L'hanno scorso il passo e la velocità c'erano. Vediamo adesso con la ...

MotoGP - Prove Libere GP Argentina : orari - tv e streaming. Come vederle su Sky e TV8 : Comincia domani il weekend dell’attesissimo Gran Premio d’Argentina 2019, secondo round della stagione per il Motomondiale. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, tappa del Mondiale dal 2014, andrà in scena il secondo capitolo della sfida tra Honda e Ducati ed in particolare tra il campione iridato Marc Marquez ed il leader del Campionato Andrea Dovizioso. Il forlivese ha cominciato nel migliore dei modi la stagione imponendosi ...

MotoGP - in Argentina tutti per Rossi. Dovizioso 'Mi aspetto di essere più veloce' : Marquez fa il 'Cucchiaio'? Marquez prima gonfia il petto, 'Ho recuperato bene dall'infortunio alla spalla, e so di essere nella migliore squadra del mondo',, poi confessa che anche la Honda potrebbe ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Argentina 2019 : “Voglio rifarmi dopo il passo falso di Losail - ma occhio a Honda e Suzuki…” : La conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Argentina 2019 della MotoGP ha messo in mostra un Danilo Petrucci abbastanza cupo. Il pilota umbro, infatti, non ha ancora mandato giù l’esordio non propriamente scintillante nel deserto del Qatar, anche se ammette i propri errori. “Sin da quando ho tagliato il traguardo di Losail mi sono sentivo deluso – ammette il portacolori del team ...

MotoGP – Vinales col sorriso in Argentina nonostante il ‘flop’ del Qatar : “la moto è ad un gran livello” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole dello spagnolo della Yamaha a Termas de Rio Hondo Termas de Rio Hondo è pronta ad ospitare il Gp d’Argentina, valido per il secondo round della stagione 2019 di motoGp. I piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questo second appuntamento stagionale dopo due settimane di pausa dal Gp del ...

Marc Marquez MotoGP - GP Argentina 2019 : “Voglio puntare al successo - ma il meteo farà la differenza” : Dopo il secondo posto di Losail, Marc Marquez torna sul luogo del “misfatto” ovvero a Termas de Rio Hondo, dove un anno fa combinò un disastro dietro l’altro, dallo spegnimento della sua moto sulla griglia di partenza, passando per tre contatti nel corso della gara, fino alla squalifica finale. Il campione del mondo in carica, tuttavia, è intenzionato a mettersi tutto alle spalle, e lo conferma anche nel corso della conferenza ...

Valentino Rossi - MotoGP GP Argentina 2019 : “Sarà necessario iniziare bene per essere pronti in gara. Spoiler Ducati? Mi interessa la situazione della Yamaha” : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce dopo che il giudizio sul famoso Spoiler è stato emesso ed ha sorriso alla Ducati. Ciò detto, ...

MotoGP – Crutchlow e quello strano feeling col circuito dell’Argentina : “non è uno dei miei preferiti - ma ho buone sensazioni” : Le sensazioni di Cal Crutchlow alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del britannico della LCR nella conferenza stampa di Termas de Rio Hondo Il weekend di gara del Gp d’Argentina è finalmente iniziato: in attesa di vedere i piloti in pista per le prime sessioni di prove libere, i campioni delle due ruote sono stati protagonisti della tradizionale conferenza stampa del giovedì che apre ufficialmente il weekend di ...

Alex Rins MotoGP - GP Argentina 2019 : “Può essere una delle migliori piste dell’anno per la Suzuki - possiamo lottare per podio e vittoria : La settimana del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Motomondiale, si è aperta quest’oggi con la consueta conferenza stampa ufficiale del giovedì riservata ai protagonisti della griglia. Una delle rivelazioni dell’avvio di stagione è sicuramente rappresentata dalla Suzuki ed in particolare dall’iberico Alex Rins, 4° in Qatar ad appena 137 millesimi dal podio dopo aver lottato a lungo anche per la ...

Cal Crutchlow MotoGP GP Argentina 2019 : “Spero di regalare grande spettacolo - veniamo da una gara fantastica” : Cal Crutchlow ha conquistato un magnifico terzo posto nel GP del Qatar 2019 che tre settimane fa ha aperto il Mondiale MotoGP, il britannico ha giganteggiato sul circuito di Losail ed è riuscito a salire sul podio rendendosi protagonista di una gara meravigliosa alle spalle di Andrea Dovizioso e Marz Marquez. Il pilota della Honda spera ovviamente di essere ancora in prima linea durante il GP d’Argentina che andrà in scena nel weekend sul ...

Andrea Dovizioso - MotoGP GP Argentina 2019 : “Il nostro obiettivo è quello di vincere - daremo il massimo per riuscirci” : E dopo una lunga pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi in Argentina. Sul particolare tracciato di Termas de Rio Hondo la classe regina si esibirà nel secondo spettacolo della stagione e le attese sono molte. Di sicuro la Ducati ha diversi motivi per sorridere: l’assoluzione della Corte d’Appello della FIM relativamente al famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 ha regalato più serenità agli ...

MotoGP – E’ sempre festa per Valentino Rossi in Argentina - che accoglienza per il Dottore all’aeroporto [FOTO] : Un’accoglienza calorosissima e speciale per Valentino Rossi all’aeroporto al suo arrivo in Argentina E’ tutto pronto per il secondo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono a Termas de Rio Hondo, dove oggi saranno già protagonisti della conferenza stampa del Gp d’Argentina. I tifosi non vedono l’ora di sapere chi trionferà domenica, se si assisterà nuovamente ad un duello Dovizioso-Marquez o se ...

MotoGP - ecco il Gp d’Argentina : dieci curiosità da conoscere sulla Ducati e sul circuito Termas de Rio Hondo : dieci curiosità sul team Ducati e sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove si svolgerà il secondo appuntamento del Mondiale di MotoGp Dopo un’entusiasmante apertura di stagione in Qatar, culminata con la spettacolare vittoria di Andrea Dovizioso a Losail, il Campionato Mondiale MotoGp si sposta adesso in Argentina per il secondo round. ecco 10 cose da sapere sul circuito di Termas de Río Hondo ed il team Mission Winnow Ducati: • Il ...

MotoGP : il team Ducati pronto a una nuova sfida in Argentina : Archiviata la gara di apertura della stagione con la splendida vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, il team Mission Winnow Ducati è pronto a tornare in pista in Argentina per il secondo round del Campionato Mondiale MotoGP 2019, in programma dal 29 al 31 marzo sul circuito di Termas de Río Hondo nella parte settentrionale […] L'articolo MotoGP: il team Ducati pronto a una nuova sfida in Argentina sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...