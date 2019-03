Mostra d' arte al Centro di Psichiatria di Modica

Sky Arte Hd dedica speciale tv a Mostra sull'800 al S.Domenico : ... la mostra andata in scena nel 2018 al San Domenico, alla premiazione del 5th Annual Global Fine Arts Awards, uno dei più prestigiosi premi al mondo in campo artistico - espositivo , che s'è ...

Una Mostra tutta dedicata alle bolle di sapone nella storia dell'arte. A Perugia : Accanto alla mostra ci sarà anche una serie di eventi collaterali, come spettacoli e performance dal vivo di vario genere sul tema delle bolle ; talk, visite guidate, proiezioni, laboratori didattici ...

A Palazzo Reale va in scena 'Il meraviglioso mondo della natura' - una Mostra tra arte - mito e scienza : ... l'"Historia plantarum" della Biblioteca Casanatense di Roma, ricco di centinaia di illustrazioni tratte dal mondo delle piante e degli animali. Una pagina del codice, con l'immagine di un gatto, è ...

PALAZZO REALE VA IN SCENA "IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA" - UNA Mostra TRA ARTE - MITO E SCIENZA : L'originale progetto espositivo, promosso e prodotto dal Comune di Milano-Cultura, PALAZZO REALE e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, coniuga ARTE e SCIENZA sotto il comune denominatore DELLA natura, ...

Saipem tra i partecipanti alla Mostra online di Google Arts and Culture : Saipem sarà presente nella mostra online di Google Arts and Culture dedicata a invenzioni e scoperte. Il Gruppo, unico player di ingegneria all'interno dell'evento, sarà presente alla mostra "Tutto ...

'Il Regime dell'Arte' - oltre 12.500 visitatori alla Mostra : CREMONA - Tempo di bilanci per la mostra Il Regime dell'Arte. Premio Cremona 1939-1941 , curata da Vittorio Sgarbi e Rodolfo Bona ed allestita nelle sale del Museo Civico 'Ala Ponzone'. Aperta al ...

Ho visitato una Mostra sui manifesti dell’avanguardia e ho capito l’arte della politica : Oggi si ha la sensazione che la politica venga fatta soprattutto dagli annunci mediatici e dai post sui social network. Il contenuto è zero, la presa sull’opinione pubblica enorme. Una mostra in questi giorni a Roma, dedicata ai manifesti delle avanguardie artistiche del ‘900 (Manifesto, di Julian Rosenfeldt) mi ha dato l’idea di mettere in relazione tante affermazioni degli artisti di quei tempi lontani, che pensavano di cambiare il mondo, con ...