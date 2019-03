Morto Michel Bacos | il pilota-eroe che rimase sull' aereo con gli ostaggi

Morto Michel Bacos - comandante dell'aereo francese dirottato a Entebbe : E' Morto a 95 anni Michel Bacos , il comandante francese del volo 139 dell'Air France dirottato nel 1976 ad Entebbe , Uganda, in un attentato del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Fplp,...

Michele non ce l’ha fatta - il 18enne vittima dello schianto in cui è Morto anche l’amico Tommy : Michele Zanette è la seconda vittima di quel terribile schianto di giovedì notte a Godega, nel Trevigiano. La famiglia del giovane ha acconsentito all'espianto dei suoi organi. A seguito dell'incidente stradale, era morto sul colpo anche il 19enne Tommy Saccon, ferito invece un altro 18enne loro amico.Continua a leggere

Brigate rosse - Morto Michele Galati : Veronese, esponente di spicco della colonna 'Ludmann', fu tra i primi a parlare della scuola Hyperion di Parigi come centrale terrosistica. Condannato per due omicidi, uscì dal carcere coi benefici della legge sui pentiti

Michele - Morto a 8 anni strangolato nel garage di casa : lutto cittadino a Orsara di Puglia : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata dei funerali del piccolo di Michele, il bimbo di 8 anni morto strangolato dai lacci di alcuni sacchi mentre giocava nel garage di famiglia. A scoprire il corpo senza vita il fratello di 14 anni. "In una piccola comunità come la nostra, dove i legami sono più stretti e prossimi, una perdita così tragica non può che toccare tutti".Continua a leggere