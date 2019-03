Monolith al lavoro su The Legend of Zelda | indizi sul nuovo progetto

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Come probabilmente già saprete, unTheofè in cantiere presso gli studi diSoft, e in base ai vari annunci dipossiamo raccattare qualche informazione utile.Come riporta Eurogamer.net, lo sfondo della pagina destinata agli annunci diha suscitato dell'interesse nei confronti delle persone più attente: possiamo infatti vedere i simboli delle tre dee Din, Nayru e Farore, simbolistica dal ruolo importante in svariati capitoli della celebre saga di, tra cui Skyward Sword, capitolo citato anche da un altra figura visibile nello sfondo, ovvero il simbolo della Porta del Tempo che Link utilizza proprio in quel gioco per viaggiare nelle diverse epoche storiche.Cosa ne pensate di questi elementi ricorrenti? Che si possa trattare di un remake di Skyword Sword?Leggi altro...

