Mini naja | cos' è | come funziona e a chi si rivolge

Mini naja - ok Camera - testo ora al Senato : 23.44 Sì della Camera alla proposta di legge sulla cosiddetta 'Mini naja', che avvia un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare di 6 mesi per i giovani tra 18 e 22 anni d'età. Il testo, approvato a Montecitorio con 453sì, 10 voto contrari e sei astenuti passa ora all'esame del Senato.

Mini naja - ok alla Camera : 6 mesi di caserma e studio tra 18 e 22 anni - : Primo via libera al progetto sperimentale per valutare la possibilità di svolgere percorsi formativi volontari in ambito militare. Corsi di e-learning e difesa cibernetica, studio dei valori della ...

Mini naja - la Camera approva la proposta di legge : ora tocca al Senato : La Camera dei deputati ha dato espresso il suo sì alla Mini naja, la proposta di legge rivolta ai giovani che avvia un progetto sperimentale per valutare la possibilità di realizzare dei percorsi formativi in ambito militare. Adesso il progetto di legge è pronto a passare in Parlamento. Il testo è s

Mini naja - c'è l'ok alla Camera : sei mesi di caserma e studio per giovani tra 18 e 22 anni : Sì alla Mini naja di sei mesi: il primo ok è arrivato alla Camera e il progetto di legge ora passa al Senato. Il servizio per giovani tra 18 e 22 anni dura sei mesi di caserma e studio....

Arriva la Mini-naja per i giovani tra i 18 e i 22 anni : cos’è e come funziona : Sì alla mini naja di sei mesi: il primo ok è Arrivato alla Camera e il progetto di legge ora passa al Senato. Il servizio per giovani tra 18 e 22 anni dura sei mesi di caserma e studio. Corsi di e-learning, permanenza in caserme e strutture formative delle Forze armate ma anche studio dei valori della cittadinanza e della difesa della Patria e della conoscenza delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale: si articola in ...