Minecraft | il nuovo aggiornamento elimina i riferimenti al creatore Markus

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Oggi è una triste giornata per tutti i giocatori di, infatti sembra che con l'ultimoMicrosoft abbia rimosso tutti ideldel famoso sandbox a cubetti,"Notch" Persson.Come riporta VG247, la scoperta è stata fatta dal dataminer @decrepitlab e tramite un post sul suo profilo Twitter ha fatto sapere che sono state cancellate le schermate di caricamento "Made by Notch!" e "The Work of Notch!", riferimento al lavoro svolto dallo sviluppatore. Notch ha abbandonato il progettonel lontano 2014, in seguito l'IP è stata acquistata da Microsoft per ben 2,5 miliardi di dollari.Al momento non sappiamo come mai i vertici di Mojang abbiano deciso di avviare l'opera di "pulizia" proprio ora, tuttavia secondo alcuni il motivo potrebbe essere legato al recente interesse di Notch alle teorie del complotto. Qualunque sia la verità, questa ...

Eurogamer_it : #Minecraft: il nuovo aggiornamento elimina i riferimenti al creatore #MarkusNotchPersson - Grim68158863 : Domani nuovo ep. della serie di minecraft, vi aspetto. Ore 13.30 -