Mille case per Bologna | il Comune investe 61 milioni

laprimapagina

(Di giovedì 28 marzo 2019)nei prossimi due anni: con un investimento senza precedenti, 61di euro in totale, ildi

Alturo05 : Mille case per Bologna - criscotwit : @rocco_tanica @Ghemon Scusate signori siamo un complesso tanto povero perr favore andate tutti in Nuova York che m… - Twiperbole : Dall’area tra via Serra, Albani e Di Vincenzo all'Ex Clinica Beretta, dai lotti H e G dell’ex Mercato Ortofrutticol… -