Milan-Roma 4-1 | ancora una sconfitta per le giallorosse | ora il 4° posto vacilla

Calcio - Serie A 2019 : Juventus sconfitta contro il Sassuolo - il Milan serve il poker alla Roma : Giornata di anticipi per la Serie A di Calcio femminile quella appena trascorsa: tre gli incontri andati in scena, validi per il 20° turno. Ebbene, partiamo dalla sorpresa delle sorprese, ovvero la sconfitta della Juventus di Rita Guarino. La Vecchia Signora, trionfante domenica scorsa nel big match contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, ha pagato dazio oggi nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le bianconere, infatti, ...

Calcio - nuovi stadi : Milano parte - Roma resta ferma : Inter e Milan hanno trovato l'accordo per costruire un nuovo impianto. Mentre nella Capitale, lo tsunami giudiziario, mette a rischio il progetto del club giallorosso. Anche il Napoli potrebbe '...

Gli spettacoli classici a Siracusa - presentazione anche a Roma e Milano : La Fondazione Inda presenterà la Stagione 2019 e ufficializzerà i nomi degli attori e degli artisti coinvolti negli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa nel corso di due conferenze stampa, la prima a Roma, martedì 2 aprile alle 11,30, nella Sala Spadolini del Ministero per i Beni e le Attività culturali, ...

Casa - ecco i quartieri dove comprare da Milano a Roma Quotazioni : chi vince la sfida : Il giro d’Italia delle Quotazioni e degli affitti. Quartiere per quartiere, dalla Madonnina a Napoli

Saluti romani e motti del Ventennio - in duemila a Milano al concerto-evento di CasaPound : Per i vent'anni degli ZetaZeroAlfa e i cento dalla nascita dei fasci di combattimento. In un locale privato dopo che il prefetto aveva vietato la manifestazione pubblica definita dal sindaco Beppe Sala "oltraggiosa"

Città più salutari - Milano batte Roma ma Parigi supera tutte : ... le americane Miami, regina negli Stati Uniti, e San Francisco, la portoghese Lisbona, la balinese Denpasar e l'argentina Buenos Aires completano il quadro delle prime posizioni al mondo. Per quanto ...

All'aeroporto Pio La Torre di Comiso saranno attivate nuove rotte per Roma e Milano : voli giornalieri : A breve All'aeroporto Pio La Torre di Comiso saranno attivate nuove rotte per Roma e Milano. Si prevederà un volo giornaliero per Milano, andata/ritorno, e due voli giornalieri per Roma, con modalità ...

Milano - raduno di estrema destra per centenario del fascismo. Contromanifestazione Anpi : “È anniversario tragico” : Circa un centinaio di nostalgici del fascismo si è radunato al cimitero Monumentale di Milano per ricordare la formazione dei Fasci da combattimento, movimento nato il 23 marzo del 1919. Un evento criticato e contestato nei giorni scorsi non solo dall’Anpi ma anche dal sindaco Beppe Sala e poi autorizzata come commemorazione dal Questore di Milano. Proprio per questo antifascisti e Anpi hanno organizzato una Contromanifestazione ...

Milano-Sanremo 2019 - a che ora finisce la corsa? Arrivo in Via Roma : programma - orari - tv e streaming : Oggi si disputa la Milano-Sanremo 2019, Classicissima di Primavera giunta alla sua 110^ edizione e che come sempre regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo. La prima Monumento della stagione è imprevedibile e aperta a qualsiasi risultato, tutto lascia presagire a una volata in Via Roma ma attenzione ai possibili attacchi tra Cipressa e Poggio che potrebbero rimescolare le carte in tavola come è successo l’anno scorso ...

L’instore tour di Achille Lauro per 1969 da Milano e Roma a Bologna e Varese : tutte le date : L'instore tour di Achille Lauro parte il 12 aprile con un appuntamento al negozio Mondadori Megastore di Piazza Duomo. Nel giorno del rilascio del nuovo disco di inediti, 1969, Achille Lauro incontrerà i fan per firmare le copie dell'album. L'appuntamento è fissato alle ore 17.00 per la prima tappa dell'instore tour promozionale che proseguirà fino al 20 aprile, stando al calendario attualmente annunciato. Il 13 aprile, Achille Lauro sarà ...

Giornate FAI di Primavera 2019 : ecco i luoghi aperti a Roma - Milano e Napoli : Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: giunta alla XXVII edizione, ogni anno la manifestazione nazionale istituita dal Fondo Ambiente Italiano riapre luoghi solitamente inaccessibili e dà la possibilità, attraverso attività e visite guidate, di riscoprire i tesori nascosti del nostro Paese. Quest’anno saranno più di mille i luoghi aperti da nord a sud, da Milano a Napoli: partendo da Palazzo della Rovere a Roma, e ...

È sempre bello è il nuovo album di Coez in uscita a marzo : l’annuncio dopo l’ “invasione” di Roma e Milano : "La primavera è giunta e sta per arrivare anche il mio quinto disco", così Coez comunica il rilascio del nuovo album di inediti, il cui annuncio è stato anticipato da una serie di manifesti misteriosi tra le strade, i bus e i tram di Roma e di Milano. È sempre bello, questo il titolo del nuovo progetto discografico di Coez che riprende il titolo dal singolo omonimo già disponibile in rotazione radiofonica e in digital download, uscirà il 29 ...

Milan - Romagnoli e il tabù derby Eppure nessuno riesce a dribblarlo : solo una statistica, ma è lusinghiera: Alessio Romagnoli non è mai stato dribblato in questa stagione. Nell'uno contro uno, insomma, il capitano rossonero s'è rivelato un muro invalicabile. Come lui, ...

