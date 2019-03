Milan | Gazidis-Uefa verso la tregua | con sanzioni più morbide il mercato può decollare

Ordine : Gazidis cambi strategia - ecco chi serve al Milan - : Il presente è tutto da vivere per il Milan ma è giusto guardare un po' più in là e cominciare a orientare il mercato estivo . E' su questo solco che Franco Ordine dà consigli alla dirigenza rossonera, ...

Milan - Gazidis vorrebbe una squadra giovane : no a Falcao - si a Everton e Saint-Maximin : Dopo un periodo non roseo dal punto di vista sportivo, il Milan di Gattuso sembra aver trovato quell'equilibrio del gioco che sta portando degli ottimi risultati. Il quarto posto attuale in Serie A garantirebbe l'obiettivo minimo della dirigenza Milanista, ovvero un posto in Champions League: inoltre ci sono ancora i quarti di finale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio per cercare di raggiungere un trofeo sempre molto importante. L'arrivo ...