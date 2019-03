Milan | Castillejo suona la carica | “vogliamo la Champions! Piatek? Fortissimo! Occhio a

Milan - Castillejo : “Vogliamo la Champions. Gattuso sa che posso aiutare” : Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, ha parlato del finale di stagione del club meneghino: “Si vede la voglia della squadra, vogliamo finire in Champions League. Penso che siamo vicini al nostro obiettivo e speriamo di giocarla”. Sulla sua voglia di scendere in campo di più: “Noi siamo una famiglia, […] L'articolo Milan, Castillejo: “Vogliamo la Champions. Gattuso sa ...

Milan - il Siviglia punta Castillejo : Samu Castillejo sta vivendo un ottimo momento, tanto da insidiare la titolarità di Suso. L'ex Villarreal, riporta il Corriere dello sport, piace al Siviglia di Monchi.

Formazioni ufficiali Chievo-Milan : Conti e Biglia titolari - sorpresa Castillejo : Tra un’ora circa si disputerà il terzo anticipo della 27esima giornata di Serie A tra Chievo e Milan. La squadra allenata da Gattuso andrà alla caccia dei tre punti per confermare il terzo posto conquistato nello scorso turno grazie alla vittoria contro l’Empoli e a seguito della sconfitta dell’Inter. Sono state appena diramate le Formazioni ufficiali di Chievo-Milan. Gattuso butta nella mischia dal primo minuto Conti e ...

Milan - Suso adesso è un problema : meglio puntare su Castillejo? : Il match di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha segnato l’ennesima prestazione negativa di Suso. Nelle ultime partite, l’esterno del Milan è apparso in netto calo, complice anche una fastidiosa pubalgia che lo affligge da qualche tempo. Lo spagnolo, sostituito al 73′ dal connazionale Castillejo, non è mai riuscito a creare la superiorità numerica e a saltare l’uomo. Per di più, le sue giocate ...

Milan - Castillejo e Conti garanzie : ora puntano al sorpasso : Venerdì sera il Milan si è presentato a San Siro con due terzi della catena destra - quella degli intoccabili, per intenderci - rinnovati, eppure è stato un successone: tutti e tre i gol con cui la ...

Highlights Milan-Empoli 3-0 - VIDEO e gol della partita. Piatek ancora letale - Castillejo imprendibile : Tris all’Empoli ed Inter a -1. Missione compiuta dal Milan nell’anticipo che apre la 25a giornata di SerieA. Un 3-0 firmato dalle reti del solito Piatek, di Kessie e di Castillejo. Nel finale il VAR annulla anche la quarta rete di Borini, proprio come aveva fatto nel primo tempo con Paquetà. Rossoneri che, quindi, centrano il bersaglio grosso e si confermano in piena corsa per la zona Champions grazie all’attaccante polacco, ...

Top & flop - Milan-Empoli : Castillejo - che voglia. Toscani - una fascia che fa acqua : Corsa, guizzi e fame. Fino al gol, che ha coronato la notte di San Siro per Samuel Castillejo autore del gol del 3-0 contro un Empoli in difficoltà, soprattutto sulla fascia sinistra. Ecco i Top & ...

Milan-Empoli 3-0 - festa per Piatek - Kessie e Castillejo - la Var ferma Paquetá e Borini : Tre reti nella ripresa, con Piatek, Kessie e Castillejo, e due gol annullati dalla Var per altrettanti fuorigioco, Paquetá e Borini,: tutto facile per il Milan contro l'Empoli nell'anticipo della 25ª ...

Piatek - Kessiè - Castillejo : Milan-Empoli 3-0 e -1 dall'Inter : TORINO - Un pistolero polacco senza pietà, una squadra finalmente compatta che non commette errori, un altro tris dopo quelli rifilati a Cagliari e Atalanta: il Milan piega anche l' Empoli per la ...

Il Milan va - certo… Kessié! Piatek e l’ivoriano asfaltano l’Empoli - Castillejo completa la festa : I rossoneri centrano la seconda vittoria consecutiva, stendendo l’Empoli 3-0 e portandosi momentaneamente ad un punto dal terzo posto occupato dall’Inter Terza vittoria consecutiva, tutte con tre gol fatti. Il Milan non si ferma più, consolidando il quarto posto e portandosi ad un punto dalla terza piazza occupata dall’Inter. Periodo positivo per i rossoneri, autentici padroni del campo nel match di questa sera contro ...

Diretta/ Milan Empoli - risultato 3-0 - streaming video e tv : la chiude Castillejo : Milan-Empoli. Diretta streaming video e tv, quote e risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A

Milan-Empoli 3-0 La Diretta Tris firmato da Castillejo : La 25esima giornata di Serie A si apre con la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli in programma di venerdì alle ore 20.30. I rossoneri vengono dalla bella vittoria per 1-3 sul difficile campo dell'...

Milan Empoli formazioni probabili - si rivede Castillejo : Milan Empoli formazioni – Milan ed Empoli si affrontano nel primo anticipo del 25° turno di Serie A. I rossoneri vogliono proseguire nella corsa alla conquista del quarto posto, mentre i toscani cercano un altro risultato utile dopo il bel successo ottenuto con il Sassuolo. Fassone-Milan, nuovo rinvio: prossima udienza a marzo Sarà molto probabilmente […] L'articolo Milan Empoli formazioni probabili, si rivede Castillejo è stato ...

Serie A - 25a giornata : probabili formazioni - Milan con Castillejo : MilanO - Nell'anticipo della 25 a giornata di Serie A, Gattuso non abbandona il 4-3-3. Il tecnico del Milan sembra orientato a mantenere Paquetà mezzala e a schierare Castillejo per lo squalificato ...