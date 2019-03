Milan | arriva il provvedimento per Kessié DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019)ilper Franck. L'ivoriano rientrato dalla nazionale, convocato da Leonardo e Maldini, è stato multato di 40 mila euro. Dopo la lite con Biglia era stato chiamato a rapporto aello, dove gli è stato notificato il, una multa salata. Oggi, il centrocampista si è allenato a parte senza incontrare Gattuso. Per la partita di sabato contro la Sampdoria, l'ivoriano dovrebbe partire dalla panchina a favore proprio di Biglia. E in estate si potrebbero aprire scenari di mercato…

CalcioWeb : #Milan, arriva il provvedimento per #Kessié - LittorioFeltri : Che se ne torni in Ghana! #aiutiamoliacasaloro #kessie - DonnarummaFans : Kessie, 40mila euro di multa E non incontra Gattuso Sanzione anche per Biglia -