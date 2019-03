tg24.sky

(Di giovedì 28 marzo 2019) La nave El Hiblu 1, arrivata nella notte in acque maltesi, con oltre 100 persone a bordo è stata costretta a dirigersi verso Nord dagli stessi naufraghi che non volevano tornare in Libia

SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, Marina maltese: preso il controllo del mercantile dirottato #canale50 - WTrumpy : RT @francescatotolo: Il mercantile #ElHiblu1 è stato intercettato dalla Marina di #Malta. Ora sembra che sia scortato nel porto della #LaVa… - SoniaGrotto : RT @francescatotolo: Tra circa 4 ore, il mercantile #ElHiblu1 dirottato da un gruppo di migranti (77 uomini, 31 donne) entrerà nelle acque… -