Migranti | forze speciali maltesi prendono il controllo della nave dirottata 

(Di giovedì 28 marzo 2019) Repartidellearmatesono saliti a bordopetroliera El Hiblu 1, ladirottata daiche aveva soccorso nel Mediterraneo e che stava riportando in Libia, e ne hanno preso il. Lo riferisce in un comunicato il governoValletta. L'intervento con l'ausilio di un elicottero e di diverse motovedette è scattato dopo che learmatesi sono messe in contatto con il capitano che "ha ripetutamente dichiarato di non avere ile che lui e il suo equipaggio sono stati costretti e minacciati da un certo numero dia procedere verso Malta".Un pattugliatore maltese ha quindi impedito al mercantile di entrare nelle acque territorialimentre lesalivano a bordo e restituivano il comandoal capitano. La petroliera è stata scortata verso il porto de La ...

