ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Èto inalla Valletta, dopo che ildella nave è stato restituito al capitano dallearmate. IlEl Hiblu 1 con oltre 100a bordo era statodagli stessi naufraghi mentre si stava dirigendo verso la Libia dopo il salvataggio. “Non ci sottraiamo alle responsabilità nonostante le nostre dimensioni. Ora seguiremo tutte le regole internazionali di conseguenza”, ha scritto su Twitter il premier maltese Joseph Muscat dopo l’attracco dell’imbarcazione.During the night @Armed Forces Malta conducted sensitive operation on high seas, boarding a ship allegedly captured by #migrants off #Libya and diverted to #Malta. We do not shirk responsibility despite our size. We will now follow all international rules accordingly -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat JM) March 28, 2019L’imbarcazione è stata dirottata ...

ReginaCatrambon : #Mediterraneo la nave #ELHIBLU1 con a bordo l’equipaggio ed i 108 #migranti e le forze armate Maltesi salite a bord… - Noovyis : Un nuovo post (Migranti, forze maltesi prendono il controllo del mercantile dirottato che entra in porto a La Valle… - AngiKappa : RT @ReginaCatrambon: #Mediterraneo la nave #ELHIBLU1 con a bordo l’equipaggio ed i 108 #migranti e le forze armate Maltesi salite a bordo d… -