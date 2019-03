Microbiota e mucosa intestinale | gli antibiotici raddoppiano il rischio di malattie

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Uno studio svedese recentemente pubblicato sulla rivista ‘Gut’ della ‘British Society of Gastroenterology’ potrebbe aggiungere un nuovo tassello al quadro delle nostre conoscenze, in particolare sulla relazione trainfiammatorie croniche intestinali (Inflammatory bowel disease, IBD) e. L’équipe di ricercatori ha investigato ildi sviluppo di very-early onset Ibd – ovvero leinfiammatorie croniche la cui diagnosi viene fatta prima dei 6 anni di età – in più di 800 mila bambini svedesi nati fra il 2006 e il 2016 ed esposti a terapia antibiotica durante la gravidanza o in età neonatale. Dai risultati è emerso che l’esposizione agliin fase gestazionale, ha aumentato di quasi due volte ildi sviluppare una malattia infiammatoria cronicaprima dei 6 anni di età, aumento che non si è invece verificato se ...