MERCANTILE DIROTTATO VERSO MALTA Blitz dei militari | nave riconsegnata al capitano

MERCANTILE DIROTTATO di migranti - dopo il blitz della Marina è giunto in porto a Malta : 100 a bordo : Il Mercantile dirottato ieri dai migranti al largo delle coste libiche è entrato in porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate. La nave, con a bordo oltre 100 migranti , è attraccata alle 8,30 al Boiler Wharf, lo stesso molo dove sbarcarono i migranti della nave Aquarius a settembre dell’anno sco...

Il MERCANTILE DIROTTATO dai migranti è arrivato in porto a Malta : La nave è attraccata a La Valletta, dopo che la marina maltese ne aveva preso il controllo: a bordo ci sono 108 migranti soccorsi in mare negli ultimi giorni

Migranti - forze maltesi prendono il controllo del MERCANTILE DIROTTATO che entra in porto a La Valletta : È entra to in porto alla Valletta , dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate maltesi . Il mercantile El Hiblu 1 con oltre 100 Migranti a bordo era stato dirottato dagli stessi naufraghi mentre si stava dirigendo verso la Libia dopo il salvataggio. “Non ci sottraiamo alle responsabilità nonostante le nostre dimensioni. Ora seguiremo tutte le regole internazionali di conseguenza”, ha scritto su ...

Il MERCANTILE DIROTTATO dai migranti al largo della Libia è giunto in porto a Malta - 100 a bordo : Il mercantile dirottato ieri dai migranti al largo delle coste libiche è entrato in porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate. La nave, con a bordo oltre 100 migranti , è attraccata alle 8,30 al Boiler Wharf, lo stesso molo dove sbarcarono i migranti della nave Aquarius a settembre dell’anno sco...

Migranti - forze Maltesi prendono il controllo del MERCANTILE DIROTTATO che entra in porto a La Valletta : Il mercantile dirottato dai Migranti è entrato in porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate. Le forze armate Maltesi hanno preso il controllo del mercantile dirottato dai Migranti, ora in rotta verso il porto maltese con a bordo tutti i passeggeri e l’equipaggio. Le autorità Maltesi, riferisce il Times of Malta, hanno stabilito un contatto con il capitano della nave quando si trovava a circa ...