Mercantile dirottato | la Marina maltese prende il controllo | mistero a bordo

A Malta il Mercantile dirottato dai migranti : militari in azione - preso il controllo della nave : Un gruppo delle Forze Armate maltesi è salito a bordo della petroliera Elhibru 1 e ha preso il controllo della nave. Il capitano aveva ripetutamente dichiarato di non avere il controllo della nave e che lui e il suo equipaggio sono stati costretti e minacciati da un certo numero di migrantia procedere verso Malta"

Tensione per il Mercantile dirottato dai migranti : è in acque maltesi - ad attenderlo le navi militari : Stato di allerta anche a Lampedusa dove la nave con 108 migranti a bordo potrebbe fare rotta. Ma Salvini li ha già avvisati: "Sono solo pirati, l'Italia la vedranno solo con il cannocchiale"

Un Mercantile sarebbe stato dirottato da alcuni migranti e sarebbe diretto verso Malta - dice Matteo Salvini : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che alcuni migranti soccorsi da un mercantile nel Mar Mediterraneo si sarebbero ribellati all’equipaggio e avrebbero preso il controllo dell’imbarcazione, che ora sarebbe diretta verso Malta o Lampedusa. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti