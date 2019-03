??Mercantile dirottato in porto a Malta | 108 migranti sbarcati | quattro arresti

Migranti - lo sbarco a Malta del Mercantile dirottato. FOTO : Migranti , lo sbarco a Malta del mercantile dirottato. FOTO Scendono a La Valletta le persone a bordo della El Hiblu 1, costretta dai naufraghi a cambiare rotta perché non volevano tornare in Libia e poi riconsegnata al capitano. Su oltre 100 persone, a bordo ci sarebbero 19 donne e 12 bambini. Tre sono scesi in ...

Il Mercantile dirottato è a Malta<br> Muscat : "Non sfuggiamo alle responsabilità" : La marina militare di Malta ha abbordato il mercantile turco El Hiblu che ieri era stato dirottato dai migranti che, dopo essere stati soccorsi in zona Sar libica, una volta capito che stavano per essere riportati verso Tripoli, avevano dirottato la petroliera. L'abbordaggio è avvenuto all'alba, appena il mercantile ha superato le acque maltesi. La marina si è messa in contatto con il comandante, che ha confermato di non avere il controllo ...