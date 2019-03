Mentre ero via | trama e anticipazioni seconda puntata 4 aprile 2019

termometropolitico

(Di giovedì 28 marzo 2019)ero via:ero via è la nuova fiction che andrà in onda a partire da questa sera 28 marzo, in prima serata, su Rai 1. La mini serie vede come protagonista Vittoria Puccini, nei panni di Monica, donna che perde la memoria in seguito ad un grave incidente.Al suo risveglio, dopo quattro mesi di coma, Monica non ricorda nulla di quello che ha vissuto negli ultimi otto anni della sua vita. La donna, madre di due figli, ha inoltre completamente rimosso il ricordo della notte in cui ha subito il violento incidente.Con l’aiuto della sua psicologa, Caterina, interpretata da Stefania Rocca, Monica cercherà di riacquistare la memoria e di riprendere in mano le redini della propria vita.Il Trono di Spade 8:cast, streaming e tv. Dove vedereero via:della ...

obvashy : RT @Weirdvause: Oggi sono andata dal medico per un linfonodo ascellare e non mi ero depilata perché non volevo peggiorasse il gonfiore. I… - lulucastadiva : RT @Weirdvause: Oggi sono andata dal medico per un linfonodo ascellare e non mi ero depilata perché non volevo peggiorasse il gonfiore. I… - volodaharry : raga la mia vecchia crush mi ha sorriso ridendo mentre mi salutava, ero alla sua fermata del pullman e mi ha visto… -