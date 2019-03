Mentre ero via prima puntata | trama e anticipazioni 28 marzo

cubemagazine

(Di giovedì 28 marzo 2019)ERO VIA. Da giovedì 282019 arriva su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGero via28Monica Grossi si risveglia in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi, amministratore dell’azienda farmaceutica di famiglia, e l’avvocato Marco De Angelis. La donna, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni. È Riccardo, fratello di Gianluca, a rivelarle che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia. Le racconta che è proprio per il suo tradimento che la notte dell’incidente Gianluca ha sparato a ...

fighideifiori : comunque mentre ero seduta in pullman mi si avvicina un vecchietto col bastone, quindi mi alzo subito per liberargl… - nebulosa_mente : RT @pataepisi: @nebulosa_mente L’ho sentito ogni mattina per due mesi mentre ero in Afghanistan, mi è rimasto nel cuore, lo so a memoria ?? - Mafia_Capitale : 'Mentre ero via' anticipazioni 28 marzo: Monica affronta una realtà inaccettabile -