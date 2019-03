Mentre ero via | Fiction Anticipazioni e diretta 28 marzo | l' incontro con Stefano

Mentre ero via : anticipazioni seconda puntata di giovedì 4 aprile 2019 : Mentre ero via - Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno “Mentre ero via rappresenta, per noi che l’abbiamo ideata e scritta, un nuovo capitolo di una serie antologica iniziata con Un’altra vita e proseguita con Sorelle. Storie diverse una dall’altra, con protagoniste e ambientazioni diverse, ma con un filo comune: la volontà di raccontare un personaggio femminile, una donna di oggi, alle prese con un’avventura che esce dall’ordinario e le ...

Mentre ero VIA - FICTION/ Anticipazioni e diretta 28 marzo : le accuse di Riccardo : MENTRE ero via, Anticipazioni e diretta prima puntata 28 marzo 2019: Monica Grossi si risveglia dal coma. Suo cognato l'accusa della morte del marito

Mentre ero Via - diretta prima puntata : Monica torna a casa : Prosegue il ciclo di miniserie ideato da Ivan Cotroneo e Monica Rametta dedicato a donne la cui vita le mette di fronte ad una seconda opportunità, una nuova occasione per reinventarsi e superare gli errori del passato. Dopo Un'altra vita e Sorelle, è il momento di Mentre Ero Via, sei episodi in onda da questa sera, 28 marzo 2019, alle 21:25 su Raiuno. Mentre Ero Via, i personaggi La protagonista ...

Mentre ero VIA - anticipazioni seconda puntata di giovedì 4 aprile 2019 : MENTRE ERO VIA fiction: trama e anticipazioni del secondo episodio giovedì 4 aprile 2019 prosegue su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini MENTRE ero via. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata: Per Monica non è facile reinserirsi in dinamiche familiari già radicate, così la donna si scontra con tutti pur di farsi spazio nella vita dei figli. In Barbara, però, la Grossi riscopre un’alleata che pur di aiutarla andrà anche contro padre e ...

Anticipazioni Mentre ero via : qualcuno mente - i dubbi di Monica : Mentre ero via: cosa succederà nella seconda puntata? È iniziata la nuova serie televisiva di Rai Uno. Mentre ero via ha preso il posto di Che Dio ci aiuti il giovedì sera. Tra i protagonisti Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Francesca Cavallin e Stefania Rocca. C’è grande attesa per la nuova serie scritta da Ivan Cotroneo, […] L'articolo Anticipazioni Mentre ero via: qualcuno mente, i dubbi di Monica proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Mentre ero via seconda puntata e riassunto prima : Mentre ero via con Vittoria Puccini, riassunto prima puntata: l’incidente Ha debuttato stasera su Raiuno la fiction Mentre ero via con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. La serie tv, diretta da Michele Soavi e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, è un mistery drama in sei puntate ambientato a Verona che racconta la rinascita di una donna, Monica Grossi. Ecco il riassunto della prima puntata di Mentre ero via. Di notte, in una villa ...

Mentre ero via - Stefania Rocca a Blogo : "Sono andata oltre il ruolo della psicologa. Siamo tutti un po' contaminati" (VIDEO) : Stefania Rocca è una dei co-protagonisti di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice torinese interpreterà il ruolo di Caterina Liguori, una psicologa che si occuperà di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, una donna che si risveglierà dal coma, dopo un incidente, cancellando 8 anni della propria vita.Intervistata da noi di TvBlog, la Rocca ha parlato della sua esperienza con ...

Mentre ero via – Prima puntata di giovedì 28 marzo 2019 – Anticipazioni - trama. : Mentre ero via è la nuova fiction del giovedì sera di Raiuno orfano della combricola capitanata da Sur Angela che ha terminato il ciclo di puntate della serie. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno sono i protagonisti su Rai1 di un intrigante melò-mystery, in sei prime serate. Mentre ero via La fiction racconta il percorso difficile […] L'articolo Mentre ero via – Prima puntata di giovedì 28 marzo 2019 – Anticipazioni, trama. sembra ...

Mentre ero via - Giuseppe Zeno come il suo personaggio : “avevo dentro tutto” : Mentre ero via, Giuseppe Zeno rivela che per il suo personaggio non si è preparato molto: ecco perché Giuseppe Zeno insieme a Vittoria Puccini è il protagonista della nuova fiction di Raiuno intitolata Mentre ero via. L’attore, sempre più apprezzato sul piccolo schermo italiano, al settimanale Di Più Tv ha parlato della sua ultima prova […] L'articolo Mentre ero via, Giuseppe Zeno come il suo personaggio: “avevo dentro ...

Mentre ero VIA - FICTION/ Anticipazioni 28 marzo 2019 : i luoghi coinvolti : MENTRE ero via, Anticipazioni del 28 marzo 2019, in prima visione su Rai 1. Monica non ricorda nulla del suo passato: che cosa è successo quella notte?

Mentre ero Via seconda puntata : trama e anticipazioni 4 aprile : Mentre ERO VIA PRIMA puntata. Da giovedì 28 marzo 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via seconda puntata: trama e anticipazioni 4 aprile Monica si insinua a fatica in dinamiche familiari già fortemente radicate, scontrandosi con tutti per riaffermare il proprio ruolo nella vita dei figli. In ...

Mentre ero Via : Francesca Cavallin fa una rivelazione su Scarpati : Francesca Cavallin fa una confessione su Giulio Scarpati prima di Mentre Ero Via Questa sera in prima serata sul primo canale della Tv di Stato andrà in onda Mentre Ero Via, la nuova serie che vede nel cast anche Vittoria Puccini, Flavio Parenti e Francesca Cavallin. Quest’ultima, ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me, si è resa protagonista del gioco “Chi Preferisci” come partner ideale a livello cinematografico, scegliendo ...