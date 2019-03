MENTRE ERO VIA | FICTION Anticipazioni 28 marzo 2019 | un' amara verità per Monica

Francesca Cavallin - "MENTRE ERO via"/ 'Ho il difetto di essere selettiva… mannaggia!' : Questa sera Francesca Cavallin, tornerà in televisione con la fiction dal titolo 'Mentre ero via', in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

MENTRE ERO Via - anticipazioni prima puntata : Prosegue il ciclo di miniserie ideato da Ivan Cotroneo e Monica Rametta dedicato a donne la cui vita le mette di fronte ad una seconda opportunità, una nuova occasione per reinventarsi e superare gli errori del passato. Dopo Un'altra vita e Sorelle, è il momento di Mentre Ero Via, sei episodi in onda da questa sera, 28 marzo 2019, alle 21:25 su Raiuno. Mentre Ero Via, i personaggi La ...

MENTRE ERO via - Vittoria Puccini svela : “Giuseppe Zeno è l’unico…” : Giuseppe Zeno in Mentre ero via. Parla Vittoria Puccini: “E’ il fratello del mio amante” Partirà stasera la nuova fiction di Rai1 Mentre ero via, con Vittoria Puccini, che sul penultimo numero di DiPiùTv ha rotto il silenzio con un’intervista, nel corso della quale ha parlato del collega che la affianca, Giuseppe Zeno. E’ il fratello del mio amante […] L’unico che, oltre a me, ha dubbi sulla versione ...

MENTRE ERO via : trama e anticipazioni seconda puntata 4 aprile 2019 : Mentre ero via: trama e anticipazioni seconda puntata 4 aprile 2019 Mentre ero via è la nuova fiction che andrà in onda a partire da questa sera 28 marzo, in prima serata, su Rai 1. La mini serie vede come protagonista Vittoria Puccini, nei panni di Monica, donna che perde la memoria in seguito ad un grave incidente. Al suo risveglio, dopo quattro mesi di coma, Monica non ricorda nulla di quello che ha vissuto negli ultimi otto anni ...

MENTRE ERO via – Prima puntata di giovedì 28 marzo 2019 – Anticipazioni - trama. : Mentre ero via è la nuova fiction del giovedì sera di Raiuno orfano della combricola capitanata da Sur Angela che ha terminato il ciclo di puntate della serie. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno sono i protagonisti su Rai1 di un intrigante melò-mystery, in sei prime serate. Mentre ero via La fiction racconta il percorso difficile […] L'articolo Mentre ero via – Prima puntata di giovedì 28 marzo 2019 – Anticipazioni, trama. sembra ...

MENTRE ERO via - Giuseppe Zeno a Blogo : "Stefano De Angelis aiuterà Monica a scoprire se stessa. E' una storia aperta fino alla fine" (Video) : Giuseppe Zeno è il protagonista di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attore napoletano interpreterà il ruolo di Stefano De Angelis, insegnante di vela che aiuterà la protagonista Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, a scoprire la verità riguardo l'incidente nel quale hanno perso la vita sia il marito che il suo amante (fratello di Stefano) e del quale lei non ricorda più ...