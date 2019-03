MENTRE ERO VIA | FICTION Anticipazioni 28 marzo 2019 | i luoghi coinvolti

MENTRE ERO Via seconda puntata : trama e anticipazioni 4 aprile : Mentre ERO VIA PRIMA puntata. Da giovedì 28 marzo 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via seconda puntata: trama e anticipazioni 4 aprile Monica si insinua a fatica in dinamiche familiari già fortemente radicate, scontrandosi con tutti per riaffermare il proprio ruolo nella vita dei figli. In ...

MENTRE ERO Via : Francesca Cavallin fa una rivelazione su Scarpati : Francesca Cavallin fa una confessione su Giulio Scarpati prima di Mentre Ero Via Questa sera in prima serata sul primo canale della Tv di Stato andrà in onda Mentre Ero Via, la nuova serie che vede nel cast anche Vittoria Puccini, Flavio Parenti e Francesca Cavallin. Quest’ultima, ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me, si è resa protagonista del gioco “Chi Preferisci” come partner ideale a livello cinematografico, scegliendo ...

MENTRE ERO via : tutti i personaggi : Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero via Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno sono i protagonisti su Rai1 di Mentre ero via il nuovo melò-mystery, in sei prime serate, che aggiunge un nuovo capitolo alla collection di storie declinate al femminile firmate da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La serie, diretta da Michele Soavi, racconta il percorso difficile e coraggioso di una donna che, vittima di un incidente stradale Mentre si allontana ...

MENTRE ERO via - Stefania Rocca a Blogo : "Sono andata oltre il ruolo della psicologa. La storia racconta come siamo tutti un po' contaminati" (Video) : Stefania Rocca è una dei co-protagonisti di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice torinese interpreterà il ruolo di Caterina Liguori, una psicologa che si occuperà di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, una donna che si risveglierà dal coma, dopo un incidente, cancellando 8 anni della propria vita.prosegui la letturaMentre ero via, Stefania Rocca a Blogo: "Sono andata ...

MENTRE ERO via - prima puntata della serie con Vittoria Puccini : anticipazioni trama 28 marzo : In prima serata su Rai1 arriva finalmente Mentre ero via, la nuova serie con Vittoria Puccini nei panni della protagonista, Monica, che soffre di un vuoto di memoria di ben otto anni (con tutto ciò che ne consegue, ovviamente). C’è molta attesa per questa fiction di Rai1, che sbarca sugli schermi subito dopo la fine de Il nome della rosa in un momento piuttosto propizio per le reti del servizio di stato. La serie è una produzione congiunta ...

Vittoria Puccini : compagno - figlia e carriera. Chi è in MENTRE ERO via : Vittoria Puccini: compagno, figlia e carriera. Chi è in Mentre ero via Chi è Vittoria Puccini Vittoria Puccini: compagno, figlia e carriera. Chi è in Mentre ero via Il 28 marzo, in prima serata, Vittoria Puccini torna sul piccolo schermo con la nuova fiction Mentre ero via. Si tratta di una serie televisiva, per 6 puntate di 100 minuti, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi. Vittoria Puccini e ...

Cast e personaggi di MENTRE ERO via su Rai1 dal 28 marzo : Vittoria Puccini - Giuseppe Zeno e Carmine Buschini protagonisti : Cast e personaggi di Mentre ero via si prepara a conquistare il pubblico di Rai1 a cominciare da oggi, 28 marzo, e per ben sei serate, portandoci a spasso tra passato e presente cercando di rendere più nitidi i confini della vita di Monica. Lei è la protagonista della fiction che avrà il volto di Vittoria Puccini e che dovrà fare i conti con un brutto scherzo della sua memoria, lo stesso che le ha cancellato otto anni di vita per via di un ...

FRANCESCA CAVALLIN - "MENTRE ERO VIA"/ 'Vi racconto le scene hot con Giallini' : Questa sera FRANCESCA CAVALLIN, tornerà in televisione con la fiction dal titolo 'Mentre ero via', in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

MENTRE ERO via : debutta stasera su Rai1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno : Andrà in onda stasera sulla rete ammiraglia Rai il primo episodio della fiction in 6 puntate diretta da Michele Soavi.

MENTRE ERO VIA - FICTION/ Anticipazioni 28 marzo 2019 : un'amara verità per Monica : MENTRE ero via, Anticipazioni del 28 marzo 2019, in prima visione su Rai 1. Monica non ricorda nulla del suo passato: che cosa è successo quella notte?

Francesca Cavallin - "MENTRE ERO via"/ 'Ho il difetto di essere selettiva… mannaggia!' : Questa sera Francesca Cavallin, tornerà in televisione con la fiction dal titolo 'Mentre ero via', in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

MENTRE ERO via : Vittoria Puccini protagonista «smemorata» della nuova serie di Rai1 : Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero via Una fiction che fonde l’investigazione psicologica con la suspense, in cui le dinamiche del desiderio e i numerosi colpi di scena si uniscono in un romanzo femminile e famigliare, che vede al centro un personaggio fragile e allo stesso tempo coraggioso, volitivo, contemporaneo. Sono questi gli ingredienti dichiarati di Mentre ero via, la nuova serie di Rai1 in partenza il 28 marzo, con ...

MENTRE ERO VIA - anticipazioni prima puntata di giovedì 28 marzo 2019 : Fiction MENTRE ERO VIA: trama e anticipazioni del primo episodio giovedì 28 marzo 2019 inizia su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini MENTRE ero via (di cui abbiamo parlato di recente in QUESTO POST). Ecco qui di seguito anticipazioni e trama della prima puntata: Monica Grossi (interpretata dalla Puccini) si risveglia in una struttura sanitaria di Verona dopo essere stata in coma per quattro mesi, successivamente ad un incidente ...

