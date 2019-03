Melissa Satta in visita al Milan femminile | e che gol! IL VIDEO

Wanda Nara - Melissa Satta la sfida : 'Sei procuratrice e vuoi fare la showgirl?' : Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c'è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell'Inter'. Infine un pronostico sul derby: 'Milan ...

Melissa Satta in vacanza da single sulla neve : vacanza da single per Melissa Satta, dove ha trascorso qualche giorno di relax sulle nevi di Saint Moritz assieme al figlio Maddox,e la mamma Mariangela. Nonostante manchi l’ufficialità infatti dallo scorso novembre l’ex velina e il calciatore si sono detti definitivamente addio considerando anche il fatto che ora, mentre lei lavora e vive Milano assieme al piccolo, lui si è traferito in Spagna, per vestire l’ambita maglia del Barcellona. ...