ilsole24ore

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sono tanti gli elementi che minano la stabilità politica, a partire dai numeri, un risicato 18 a 17 tra gli schieramenti, per arrivare fino al recente arresto di un consigliere regionale dell'Union ...

Masssimilianoo : RT @sole24ore: Mazzette in Valle d’Aosta, condannato l’ex governatore Rollandin. L’ombra delle elezioni anticipate - GraziaAmelia : RT @sole24ore: Mazzette in Valle d’Aosta, condannato l’ex governatore Rollandin. L’ombra delle elezioni anticipate - sole24ore : Mazzette in Valle d’Aosta, condannato l’ex governatore Rollandin. L’ombra delle elezioni anticipate… -