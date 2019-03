Marquez | Ho il team migliore

Moto : Argentina - Marquez - ho team migliore : "Se avremo uno spoiler evoluto, traendo spunto sulla novità della Ducati? Sono sicuro che tutti i team ci penseranno - aggiunge il campione del mondo della MotoGp - ma per ora noi come Honda non ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Con me e Marquez siamo un dream team» : ROMA - Jorge Lorenzo è convinto che lui e Marc Marquez nello stesso team sono paragonabili a Messi e Ronaldo nella stessa squadra di calcio. È quanto ha spiegato il pilota maiorchino in un'intervista ...

Dovizioso concede il bis - porta in faccia a Marquez. Il Ducatista vince in volata ma pende il ricorso di 4 team : Come nel 2018, il forlivese della Ducati ha strappato la vittoria a Marc Marquez in volata, grazie al motore "infinito" della sua rossa, precedendo il campione del mondo di appena 23 millesimi. ...

MotoGp – Infermeria al completo in casa Honda : dopo Marquez e Lorenzo si infortuna anche Puig - niente test per il team manager : Cosa succede in casa Honda? Non solo Marquez e Lorenzo: anche Puig costretto a fare i conti con un infortunio. Il team manager Honda salta i test di Sepang Mancano poche ore ormai ai test di Sepang di MotoGp 2019: i piloti della categoria regina scenderanno in pista domani in Malesia per testare le moto con le quali esordiranno in Qatar per la prima gara stagionale, il 10 marzo. La Honda arriva a Sepang in condizioni non troppo ottimali: ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Dream Team ancora a mezzo servizio per la Honda. Jorge Lorenzo assente - Marc Marquez reduce da un’operazione : Dopo più di due mesi di letargo si torna in pista per i primi Test ufficiali del 2019 per la MotoGP, in programma dal 6 all’8 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. Il Team che si presenta ai nastri di partenza con i favori del pronostico in vista del Mondiale è sicuramente la Honda, con una line-up di piloti stellare formata dai pluricampioni iridati Marc Marquez e Jorge Lorenzo in sella ad una moto parsa subito molto competitiva ...

MotoGp - Ezpeleta ha le idee chiare : 'Marquez e Lorenzo Dream Team? Presto per dirlo' : Hanno sempre gli ultimi campioni del mondo così da poter avere difficilmente un parco piloti migliore. Il titolo di Dream Team arriva a stagione conclusa. La Nazionale americana di Basket che ha ...

