Marcia Cross e il tumore La battaglia dell' attrice di Desperate Housewives

Telefilm : Jennifer Morrison - Marcia Cross - Jane Seymour e Bellamy Young - nuovi progetti! : Parliamo di Telefilm, perché è tempo di nuove sfide per quattro signore della serialità a stelle e strisce: Jennifer Morrison, Marcia Cross, Jane Seymour e Bellamy Young ripartono da nuovi progetti televisivi. Jennifer Morrison in UNDER THE BRIDGE Jennifer Morrison, l’ex Emma Swan di C’era una volta (Once Upon A Time), sarà la protagonista del nuovo pilot CBS Under the Bridge, un medical drama creato da Rina Mimoun, autrice di ...