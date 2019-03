Marche | nuova scossa di terremoto in mattinata | a largo di Fermo e San Benedetto del

Sequenza sismica in atto nelle Marche : nuova scossa avvertita a Fermo : Una serie di scosse è in atto nell'Adriatico centrale poco a largo delle Marche , nella tarda serata di oggi 27 marzo 2019. Dopo la scossa di magnitudo 3.1 sulla scala richter avvertita alle 21.59,...

Ambiente - Ancona e le Marche : nuova vita per gli oli industriali usati : L’incidenza ambientale ed economica del riutilizzo dei materiali di risulta delle attività industriali è oramai un dato di fatto, e non fanno eccezione gli oli usati che originano da molte lavorazioni che si svolgono all’interno delle imprese. Per questo è opportuno svolgere un’azione di aggiornamento costante dei detentori di questo rifiuto circa le norme e le tecniche che permettono un corretto stoccaggio dell’olio. Un intervento che, se per ...