Marc Marquez MotoGP | GP Argentina 2019 | “Voglio puntare al successo | ma il meteo farà la

MotoGP - GP Argentina 2019. Marc Marquez : “Vogliamo lottare per la vittoria” : Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP: ci si sposta in Sudamerica, verso l’Argentina. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica Marc Marquez: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati. Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in ...

MotoGp – Marc Marquez fiducioso e sicuro di sè in vista dell’Argentina : “ecco quale è il mio obiettivo” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del campione de mondo in carica in vista del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se ...

Moto – Morte Marcos Garrido : da Marquez a Vinales - tutti i messaggi social [GALLERY] : Da Marc Marquez a Maverick Vinales: i messaggi dei campioni delle due ruote per la scomparsa di Marcos Garrido Una terribile tragedia ha colpito ieri il mondo delle due ruote: il giovanissimo Marcos Garrido è deceduto in pista a Jerez de la Frontera durante gara regionale di Supersport300. Il 14enne è scivolato ed è stato successivamente colpito dalla Moto di un suo collega ed il trasferimento in ospedale è stato inutile. Una tragedia che ...

Festa del papà - la dolce dedica di Marc Marquez all’amato genitore sui social : Marc Marquez celebra la Festa del papà sui social con una dolce dedica ed una foto accanto all’amato genitore Anche i campioni del mondo celebrano la Festa del papà. Marc Marquez infatti ha postato sui social una dolce foto in cui è immortalato accanto al padre, a didascalia della quale ha scritto: “felice giorno a tutti i papà e specialmente al mio. Ti amo molto”. L'articolo Festa del papà, la dolce dedica di Marc ...

MotoGp – Motocross o motoslitta? Marc Marquez sfreccia sulla neve prima del Gp d’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez si diverte sulla neve con una strana moto, il pilota di MotoGp accelera anche senza la sua Honda ed in condizioni meteorologiche estreme Marc Marquez, dopo la sfida all’ultimo respiro in Qatar con Andrea Dovizioso, si gode il suo tempo libero lontano dalle piste del Motomondiale. In attesa del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, in programma il 31 marzo in Argentina, il pilota spagnolo sfreccia sulla ...

MotoGp – Il Dottor Zasa svela i ‘segreti’ di Rossi e Marquez : “Vale e Marc? Uno meticoloso - l’altro invece…” : Il Dottor Zasa e le differenze tra Valentino Rossi e Marc Marquez: il commento della guida della Clinica Mobile La stagione 2019 di MotoGp è iniziata la settimana scorsa col Gp del Qatar, vinto da Andrea Dovizioso seppur con qualche polemica per lo spoiler montato sulla Ducati reputato irregolare da diversi team. Ottima gara per Marc Marquez, che ha dimostrato di essersi dimenticato ormai dell’infortunio alla spalla, bene inoltre ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso mostra i muscoli. Il messaggio a Marc Marquez : quest’anno la Ducati ci crede! : E i giochi Qatariani sono fatti o quasi… Andrea Dovizioso e la Ducati ci tenevano a partire con il piede giusto nel Mondiale 2019 di MotoGP e, nella sempre apprezzata sede di Losail (Qatar), il connubio tutto italiano ha fatto risuonare l’inno di Mameli come l’anno scorso. Un remake dolce quello vissuto nel corso della gara odierna: un nuovo duello ai ferri corti con la Honda di Marc Marquez e un nuovo trionfo in cui il ...

Marc Marquez MotoGP - GP Qatar 2019 : “20 punti importanti per il campionato. Oggi Dovizioso era più forte” : E’ arrivato un secondo posto in questo primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP per lo spagnolo Marc Marquez. Il campione del mondo della Honda è stato costretto ad arrendersi sul circuito di Losail (Qatar) nel duello corpo a corpo, come l’anno scorso, alla Ducati di Andrea Dovizioso. Un riscontro, comunque, positivo per l’iberico, spesso in difficoltà su questa pista. Come sottolineato, infatti, da lui stesso ai microfoni di Sky ...

MotoGP - Analisi Qualifiche Losail 2019 : Yamaha paradiso e inferno - la Ducati c’è! Marc Marquez furbo : Le prime Qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

MotoGp – Caduta Marc Marquez - lo spagnolo si ripete durante le FP4 [VIDEO] : Marc Marquez cade anche durante le Fp4: il pilota spagnolo della Honda recupera subito la sua due ruote, torna ai box e subito dopo in pista Dopo le due cadute di Jorge Lorenzo e Marc Marquez durante le Fp3 del Gp del Qatar, anche durante le Fp4 si assiste ad un capitombolo del sette volte campione del mondo. Il pilota spagnolo è infatti scivolato sulla pista di Losail, danneggiando un’aletta della sua due ruote. Marquez ha ...

MotoGp – Disastro Honda nelle Fp3 in Qatar : dopo Lorenzo finisce a terra anche Marc Marquez [VIDEO] : Non solo Jorge Lorenzo: anche Marc Marquez finisce a terra nella terza sessione di prove libere del Gp del Qatar Una terza sessione di prove libere Disastrosa per la Honda in Qatar: Jorge Lorenzo è stato protagonista di un terribile highside sul circuito di Losail, che lo ha costretto a togliersi la tuta da gara per recarsi al centro medico per degli accertamenti (QUI IL VIDEO). Pochi secondi dopo il volo del maiorchino, anche il suo nuovo ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Marc Marquez e la Honda fanno paura per le qualifiche. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi devono recuperare : Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Il record non è l’aspetto più importante - dobbiamo crescere per la gara” : La prima giornata del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) si conclude con un Marc Marquez che presenta un sorriso, come si suol dire, a trentadue denti. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dominato la FP2, piazzando il nuovo record del tracciato, migliorandolo di ben tre decimi rispetto al crono di Johann Zarco di un anno fa. Il bilancio, per lo spagnolo, è ovviamente positivo. “Il mio tempo è ...