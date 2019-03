Manchester United | UFFICIALE Solskjaer confermato 3 anni

Manchester United - fiducia a Solskjaer : contratto di tre anni : Rinnovata fiducia al tecnico che sta conseguendo ottimi risultati sulla panchina del Manchester United. L’ex attaccante Ole Gunnar Solskjaer, dopo aver sostituito Mourinho sulla panchina dei red devils, gode adesso dell’assoluta stima della società. Tramite una nota ufficiale infatti, gli inglesi comunicano di aver prolungato il contratto del tecnico per altri tre anni. Ecco la parte iniziale del testo: “Il Manchester ...

Solskjaer rimane al Manchester United : rinnovo fino al 2022 : Ole Gunnar Solskjaer resterà sulla panchina del Manchester United anche nelle prossime stagioni. I Red Devils hanno infatti annunciato che l’attuale tecnico, formalmente ad interim dopo l’esonero di Mourinho, è stato nominato allenatore a tempo pieno del club con un contratto triennale. Solskjaer ha segnato 126 gol in 366 presenze con lo United tra il […] L'articolo Solskjaer rimane al Manchester United: rinnovo fino al 2022 è ...

Ole Gunnar Solskjær sarà l’allenatore del Manchester United per i prossimi tre anni : Il Manchester United ha annunciato che Ole Gunnar Solskjær sarà l’allenatore della squadra per le prossime tre stagioni. Solskjær, che ha 45 anni, è norvegese ed era stato attaccante del Manchester United dal 1996 al 2007, era stato chiamato ad allenare la squadra

Manchester United - ufficiale il rinnovo di Solskjaer : il manager norvegese ha firmato un contratto triennale : Il club inglese ha ufficializzato la firma di Solskjaer, che sarà il manager dei ‘Red Devils’ per i prossimi tre anni E’ ufficiale, Ole Gunnar Solskjaer sarà l’allenatore del Manchester United per le prossime tre stagioni. Il manager norvegese ha prolungato il contratto con i ‘Red Devils’, guadagnandosi il rinnovo grazie alle grandi prestazioni fornite dalla sua squadra negli ultimi ...

ICC : INTER VS Manchester United - JUVENTUS E TOTTENHAM : L’INTER rinnova la propria partecipazione alla INTERnational Champions Cup, scopriamo insieme quali saranno gli avversari dei nerazzurri.L’edizione 2019 sarà la settima partecipazione consecutiva dell’INTER all’ICC dal 2013 ad oggi, compreso il successo nell’edizione di Singapore del 2017.Il Calendario dei nerazzurri – ICCI nerazzurri apriranno il torneo sabato 20 luglio con la sfida contro il MANCHESTER ...

INTER-Manchester United A SINGAPORE PER LA INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2019 : ... 'Con l'arrivo di alcuni top club del calcio europeo che parteciperanno all'INTERNATIONAL CHAMPIONS Cup, SINGAPORE il prossimo luglio diventerà una meta ancora più ambita dagli appassionati di sport. ...

Calciomercato Inter - Skriniar : è derby di Manchester tra City e United : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dall’edizione online del Daily Mirror, il Manchester City sarebbe pronto a mostrare i propri muscoli per sfidare, sconfiggere i rivali del Manchester United e convincere così l’Inter a cedergli Milan Skriniar. Il City sarebbe disposto ad offrire una cifra record er riuscire ad aggiudicarsi il difensore 24enne per 85,5 […] L'articolo Calciomercato Inter, Skriniar: è derby di ...

Neymar - inchiesta Uefa dopo insulti al Var di Psg-Manchester United di Champions : "Atti offensivi o molesti nei confronti degli ufficiali di gara". Dieci giorni dopo l'apertura di un'indagine disciplinare nei suoi confronti, a causa degli insulti social agli ufficiali di gara della ...

La Uefa apre un’inchiesta su Neymar per gli insulti al Var dopo Psg e Manchester United : “Atti offensivi o molesti nei confronti degli ufficiali di gara”. La commissione disciplinare dell’Uefa ha confermato di aver aperto ufficialmente un’indagine contro Neymar per violazione dell’articolo 15 , lo stesso per cui solo ieri Cristiano Ronaldo è stato condannato a pagare una multa di 20mila euro. Il brasiliano è stato messo sotto inchiesta a causa degli insulti fatti tramite i social agli ufficiali di gara della ...

Skriniar Manchester United - i red devils offrono 73 milioni di sterline : Skriniar Manchester United – Il Manchester United sta cominciando a programmare la risoluzione dei problemi della sua difesa, sembra, infatti, che abbia fatto un’offerta da 73 milioni di sterline al difensore nerazzurro Milan Skriniar. Oltre a Skriniar nelle mire dello United ci sono anche Kalidou Koulibaly, Matthijs de Ligt, Toby Alderweireld e Kostas Manolas, ma […] L'articolo Skriniar Manchester United, i red devils offrono ...

Champions League - prezzi del Camp Nou alle stelle - il Manchester United aiuterà i tifosi : prezzi alle stelle per l’andata dei quarti di Champions al Camp Nou. Il Manchester United è infuriato nei confronti del Barcellona che ha fissato a 102 sterline (circa 118 euro) il prezzo per i biglietti destinati ai tifosi dei Red Devils. Un comportamento che lo United ‘ritorcerà’ contro i supporters blaugrana per dare una mano ai propri. Il piano del Manchester, infatti, è quello di fissare lo stesso prezzo per i ...

Manchester United - Pogba "sogna" il Real : tifosi infuriati : Il Real un sogno, Zidane il gancio per sbarcare a Madrid. tifosi del Manchester United spaventati, dopo le ultime dichiarazioni di Poul Pogba dal ritiro della nazionale francese. Al centro delle ...

Il Manchester United contro il caro biglietti del Barcellona : rimborsa il 25% del prezzo ai propri tifosi : Il biglietto costa 120 euro Il Barcellona ha fissato a 120 euro il prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti per la gara di ritorno di Champions contro il Manchester United. Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi dei Red Devils. Oggi ha preso posizione anche il club. Il Manchester United ha accusato il club catalano di avere fissato un prezzo troppo alto: circa 102 sterline. Tra l’altro a Barcellona nel settore ospiti si ...

Tra presente e futuro - Pogba spaventa il Manchester United : 'ecco qual è la squadra dei miei sogni' : ... considerando che il centrocampista ex Juve ha sottolineato di trovarsi benissimo con Solskjaer : ' il Real Madrid è un sogno per chiunque ed è uno dei più grandi club al mondo allenato da Zidane, ...