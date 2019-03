Maltrattamenti all' asilo | arrestata maestra

Cipollini rischia grosso - l’ex ciclista a processo per lesioni e Maltrattamenti all’ex moglie : L’ex ciclista Mario Cipollini sarà processato per lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie e della sorella Mario Cipollini nei guai. Nell’udienza preliminare, in cui l’ex ciclista è accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci e per minacce nei confronti di Silvio Giusti, il Pm del Tribunale di Lucca ha deciso l’apertura del processo a carico del ...

Maltrattamenti alla ex - chiesto giudizio per Cipollini : Il pm della procura di Lucca, Sara Polino, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini , accusato di Maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex moglie, ...

Chiesto rinvio a giudizio per Mario Cipollini per "stalking e Maltrattamenti all'ex moglie" : L'ex campione di cliclismo dovrà presentarsi davanti al gup del tribunale di Lucca il prossimo 20 marzo

«Stalking e Maltrattamenti all’ex» - chiesto il rinvio a giudizio per Cipollini : L’ex campione di ciclismo dovrà presentarsi davanti al gup di Lucca per maltrattamenti in famiglia. Minacce anche al compagno della donna

Mario Cipollini : stalking - Maltrattamenti e minacce all'ex/ Chiesto rinvio a giudizio : Mario Cipollini è accusato di stalking, maltrattamenti e minacce all'ex: Chiesto il rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero di Lucca

Maltrattamenti all'asilo - maestra 'punita' con 6 mesi di lavori sociali : Ha patteggiato un anno e undici mesi, pena sospesa subordinata all'esecuzione di sei mesi di lavoro di pubblica utilità , la maestra 61enne accusata di Maltrattamenti nella scuola d'infanzia comunale ...

Trapani : arrestato dalla Polizia di Stato per Maltrattamenti in famiglia - rapina ed estorsione : L'impegno profuso dalla Polizia di Stato a protezione delle fasce deboli e delle vittime di violenza di genere, ha permesso nel corso delle attività del controllo del territorio, disimpegnata dall'...

Maltrattamenti all'asilo - arrestata religiosa 81enne : Matera, 25 feb. (AdnKronos) - Una religiosa di 81 anni, insegnante presso un istituto per l'infanzia di Ferrandina in provincia di Matera, è stata arrestata dai Carabinieri in flagranza di reato per Maltrattamenti ai danni di minori. E' avvenuto giovedì e oggi si è avuta notizia poiché il gip ha con

Maltrattamenti all'asilo - arrestata religiosa 81enne : Una religiosa di 81 anni , insegnante presso un istituto per l'infanzia di Ferrandina in provincia di Matera, è stata arrestata dai Carabinieri in flagranza di reato per Maltrattamenti ai danni di ...

Dimesso dall'ospedale - 33enne arrestato per Maltrattamenti e lesioni alla ex : Tags: aggressione arrestato cronaca ex fidanzata lesioni maltrattamenti notizie liguria savona squadra mobile Precedente

Lamezia - botte e Maltrattamenti alla moglie : arrestato 32enne nel giorno di San Valentino : Lamezia Terme " E' il giorno tanto atteso dalle coppie di innamorati quando giunge una chiamata al numero di emergenza 112 per segnalare forti urla che provenienti da un'abitazione nel centro di ...

Trieste : 30enne si suicida alla vigilia del processo contro il marito accusato di Maltrattamenti : Una donna di 30 anni si è tolta la vita alla vigilia del processo nei confronti dell'ex marito, accusato di maltrattamenti.Continua a leggere