Maltrattamenti ai bimbi di nidi e scuole materne Tre casi in un giorno tra Roma e

Caltanissetta - maestra arrestata per Maltrattamenti : percosse e minacce ai bimbi dell’asilo : Con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni della sua classe, i carabinieri hanno arrestato un'insegnante di 60 anni, in servizio presso una scuola dell'infanzia a Milena, nella provincia di Caltanissetta . L'indagine è iniziata dalle segnalazioni dei genitori dei bambini, di età compresa fra i tre e i cinque anni.Continua a leggere

Maltrattamenti di bimbi in nido domiciliare : arrestata 52enne a Siena - : I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia di due mamme. Numerosi, secondo l'accusa, gli episodi di sevizie: da strattonamenti fino all'alimentazione forzata. Trovata in casa della donna una ...

Maltrattamenti di bimbi in nido domiciliare : arrestata 52enne a Siena : Maltrattamenti di bimbi in nido domiciliare : arrestata 52enne a Siena I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia di due mamme. Numerosi, secondo l’accusa, gli episodi di sevizie: da strattonamenti fino all’alimentazione forzata. Trovata in casa della donna una fascia elastica che sarebbe stata utilizzata per immobilizzare i ...

Maltrattamenti in una scuola dell'infanzia? Bimbi confermano le violenze della maestra : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Maltrattamenti su bimbi autistici - cambia il reato per le educatrici : abuso di mezzi di correzione : abuso aggravato di mezzi di correzione , e non Maltrattamenti sui bimbi autistici dell'istituto Sant'Agostino di Noicattaro. cambia il reato contestato a due delle tre educatrici , Rosa Stolfa e Letizia ...

"Lasciano al freddo i bimbi per risparmiare" : due maestre in carcere per Maltrattamenti : Sono accusate di maltrattamenti su una decina di bambini, tra i tre mesi e i tre anni, ospiti nei mesi scorsi dell'asilo nido privato 'Nasconnido', ricavato in un palazzo nel centro di Torino, in via ...