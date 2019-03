Maltempo | sindaci campani contro Protezione civile | “Allerta sbagliate”

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) “Riteniamo che ladellaa debba cambiare modelli per quanto attiene le previsioni meteorologiche”. Sono duri idi Caserta, Carlo Marino e Benevento, Clemente Mastella, che in una nota congiunta chiedono alladellaa “piu’ precisione”.Dopo il bollettino emanato ieri, che evidenziava la presenza di forti venti, per ragioni di sicurezza entrambi i primi cittadini hanno deciso di chiudere le scuole per evitare che potessero esserci problemi all’incolumita’ delle persone in conseguenza delle situazioni di fragilita’ strutturali esistenti nelle rispettive citta’, specie dopo i danni registrati ina a inizio febbraio per una tempesta di vento.“Alla luce di quanto accaduto, e cioe’ della diversa situazione meteorologica registratasi stamani – scrivono ...

casertafocus : MALTEMPO E SCUOLE CHIUSE - «La Protezione Civile deve cambiare i modelli di previsione meteorologica», per i sindac… - MattinoBn : Maltempo, i sindaci Mastella e Marino: «Protezione civile cambi modelli previsione meteo» -