Maltempo Lombardia | fondi da 18 7 milioni per i danni del 2018

Lombardia : fondi da 18 - 7 mln per danni Maltempo 2018 : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Ammontano a 18,7 milioni di euro i finanziamenti approvati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale su proposta di Regione Lombardia per un totale di 31 interventi a riparazione dei danni causati dall'ondata di maltempo che colpì la regione tra il 27 e il 30 o

Maltempo - vento in Lombardia : rami sui binari della Milano-Chiass : La circolazione ferroviaria e’ stata interrotta dalle 19.30 di oggi sulla linea Milano-Chiasso a causa di rami caduti sui binari fra Albate e Como San Giovanni. Lo rende noto Rfi. Da alcune ore il vento sta soffiando forte in gran parte della Lombardia, e anche a Milano sono state numerose le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco per la caduta di alberi in citta’. L'articolo Maltempo, vento in Lombardia: rami sui binari della ...

Maltempo al Centro-Nord - in arrivo forti venti : allerta in Emilia - Marche e Lombardia : Una perturbazione in transito sull'Europa centrale interesserà marginalmente nelle prossime ore anche le regioni centro settentrionali del nostro paese, portando venti forti. LEGGI...

Maltempo e valanghe in Lombardia : chiuso tratto della SS36 : La SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa tra Madesimo (Sondrio) e la località Montespluga (dal km 137,300 al km 147), in provincia di Sondrio, a causa di due valanghe che hanno interessato il tratto stradale ieri e questa mattina. L'articolo Maltempo e valanghe in Lombardia: chiuso tratto della SS36 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : in Lombardia piogge e neve in montagna anche domani : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Nel fine settimana proseguono le condizioni d instabilità del meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell'Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, i

Maltempo Lombardia : pioggia battente provoca frane sul Garda - passi alpini chiusi per neve in Valtellina e Valchiavenna : Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato una frana sulla Gardesana Occidentale, tra Riva e Limone sul Garda al confine tra Brescia e il territorio trentino, all’altezza della Casa della Trota. Detriti e rocce sono caduti sulla strada. A causa della neve oggi sono chiusi diversi passi alpini in Valtellina e Valchiavenna con conseguenti problemi di collegamento. Il passo del Foscagno, che unisce Livigno (Sondrio) al resto della ...

Maltempo : Arpa - in Lombardia nel weekend pericolo valanghe in aumento : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La neve cade abbondante sulle montagne della Lombardia e cresce il rischio di valanghe. Secondo le previsioni del centro nivometeorologico di Arpa Lombardia, "il pericolo valanghe sulle montagne della regione aumenterà nel corso del prossimo weekend, arrivando al grado d

Maltempo : neve su Milano e Lombardia : ANSA, - Milano, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo ...

Maltempo : neve su Milano e Lombardia : ANSA, - Milano, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo ...

Maltempo Lombardia : Milano imbiancata dalla neve [GALLERY] : 1/7 ...

Maltempo Lombardia : oltre 1 milione per risarcire i danni delle alluvioni 2016 : Ammontano a oltre un milione di euro i risarcimenti in arrivo per i danni subiti a causa della bomba d’acqua che nel giugno del 2016 ha colpito la provincia di Bergamo e, in misura minore quella di Sondrio. I fondi stanziati dal dipartimento della Protezione civile, su indicazione di Regione Lombardia, riguardano 91 privati cittadini residenti in 9 Comuni lombardi, 8 della Bergamasca e uno valtellinese. I contributi sono stati concessi dal ...